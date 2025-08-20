Inquilinos en riesgo: así puede subir tu renta de golpe después de 5 años

La situación de los alquileres en España es, sin duda, preocupante. Los precios no dejan de subir, mientras que la escasez de oferta, el auge del alquiler turístico o la especulación agravan el problema. Así es como millones de jóvenes y familias con ingresos medios viven un realidad cada día más complicada y de futuro incierto.

Dada la situación, el Gobierno ha aprobado algunas medidas al respecto. Por ejemplo, la Ley de Vivienda o la regulación en zonas tensionadas. Asimismo, algunos expertos que se han pronunciado sobre el tema consideran que esto no es suficiente para empezar a ver la luz al final del túnel, que por ahora sigue muy oscuro.

Entre ellos está Alberto Sánchez, abogado y conocido en redes sociales por publicar vídeos sobre la legislación de la vivienda, que reflexiona sobre cuestiones como la necesidad de establecer un control más efectivo. De hecho, en uno de sus últimos vídeos se ha pronunciado sobre qué pasa si el propietario no ajusta el precio del alquiler durante varios años.

"Si el propietario se olvida de actualizar el alquiler durante varios años, hasta 5, te los puede actualizar todos de golpe", afirma el experto a través de un vídeo de 'TikTok'. Por contra, si supera el límite establecido, hay una serie de matices que cabe recalcar.

"Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir", recuerda Sánchez, dejando claro la importancia de saber lo que uno firma para tener presente este tipo de posibilidades que, por su parte, el casero sí debe tener claras.

Para que su público entienda el proceso de incremento, el experto pone un ejemplo práctico, explicando cómo se aplicaría la actualización correspondiente a tres años: "Lo primero que tiene que hacer el propietario es notificar por escrito al inquilino que le va a subir el alquiler por estos tres años".

En dicha comunicación, además, deberá especificar con datos concretos el cálculo según los índices que influyen en este tipo de casos: "Tiene que indicarle al inquilino cuál ha sido el IPC o el IRAV que le tiene que aplicar, es decir, un dos por ciento, un uno con cinco,... y hacer el cálculo matemático sobre la renta que está pagando", indica Sánchez.

El factor a tener en cuenta

"Tendría que pagar la renta actualizada (el inquilino) el mes siguiente", agrega. Este factor es de suma importancia, ya que muchos propietarios suelen desestimarlo con motivo del desconocimiento del ciudadano medio. De todas formas, la subida del alquiler no es retroactiva y, por tanto, el propietario no podría reclamar las sumas que no se han pagado en función de las actualizaciones.