Los inquietantes mensajes desde el móvil de María Teresa Campos que nadie puede explicar

El programa 'Tardear' se encontraba en plena emisión cuando los presentadores tuvieron que interrumpir el ritmo habitual para contar algo realmente sorprendente. Frank Blanco dio paso a Luis Pliego, director de 'Lecturas' y colaborador del programa, quien, visiblemente afectado, reveló que estaba recibiendo mensajes misteriosos de un número que no debería estar activo.

“Esto no es broma, me encuentro realmente afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo unos mensajes de una persona que está fallecida, unos mensajes de María Teresa Campos”, explicaba Pliego con asombro. Entre los mensajes que llegaron a su móvil, uno en particular helaba la sangre: “Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito”.

La situación se volvió aún más inquietante cuando Pliego explicó que ese número de teléfono ya estaba dado de baja. Según sus palabras, se habían realizado todas las gestiones necesarias para confirmar que el móvil de la presentadora ya no estaba operativo, lo que hacía que el origen de los mensajes fuera un completo misterio.

Para intentar aclarar lo sucedido, Pliego decidió contactar con Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, quien también quedó impactada al enterarse de lo que estaba ocurriendo en directo. “Evidentemente, esto no es agradable, a mí se me ha puesto la piel de gallina. Pero tengo claro que el móvil de mi madre está dado de baja, que esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o con algún método... pero yo, cuando me ha llamado Luis, me he puesto a temblar”, confesó Borrego.

El suceso ha generado una oleada de especulaciones, desde posibles fallos técnicos en las operadoras hasta teorías más paranormales. Mientras algunos aseguran que se trata de una simple broma de mal gusto, otros no pueden evitar preguntarse si hay algo más allá de lo racional en esta historia. Por el momento, el origen de los mensajes sigue siendo un misterio.