La innovadora máquina en Estados Unidos con la que puedes vender tu móvil en 30 segundos

En la medida que el mundo avanza, la sociedad inventa cosas nuevas. La tecnología sigue su camino y van apareciendo novedades que, aunque muchas son útiles, algunas que otras son completamente absurdas. Y si no que se lo digan a Mariona Falomi, una española residente en los Estados Unidos y creadora de contenido que ha mostrado una máquina nueva que vende tu móvil al instante. Sí, como lees.

En América existen supermercados muy populares, conocidos por los videos que promocionan los creadores de contenido. Són los Walmart, Costco o Target, entre otros, en los que te puedes encontrar absolutamente de todo.

Precismente en Walmart, hay una máquina para poder vender tu móvil. La chica explica que si introduces tu dispositivo, en 30 segundos lo tienes intercambiado por dinero. Una especie de "venta rápida" por la mitad del valor. Dinero rápido y fácil.

¿Cómo vender tu móvil?

La chica cuenta que, el proceso de venta es: presionar un botón que pone “enter a code”, si lo quieres vender y recibir dinero por él, hay que darle a “price & sell” y si solo quieres reciclarlo, el botón correcto es “recycle only, no cash”. Acto seguido, hace una demostración de cómo sería vender el móvil con el que graba.

Como la intención es cederlo a cambio de billetes, pulsa “price & sell”, luego selecciona la marca de móvil y su modelo y pasa a una ventana en la que le preguntan si el teléfono está en condiciones óptimas. Una vez hecho todo esto, la máquina calcula el precio correspondiente. Falomi se queja de que el aparato valore el teléfono por mucho menos dinero de su precio inicial de compra: “647 dólares cuando el iPhone vale 1400”, dice.

Como es lógico, existen otras vías para vender tu móvil, en las que te pueden ofrecer mucho más del valor. "Ya sabéis que, si queréis venir a vender vuestro iPhone aquí, podéis, pero yo no os lo aconsejo”. Seguidores le comentaron que “esa máquina está bien para los móviles antiguos, te los compra igual, aunque no tengas el cargador o no encienda” y otros opinan que “está mejor venderlo en FB Marketplace”, afirman.