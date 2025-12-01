Innovación en nutrición y ejercicio para combatir la obesidad: ciencia y divulgación al servicio de la salud

La obesidad se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes para la salud pública global. Más allá de las cifras, sus consecuencias afectan al bienestar físico, emocional y social, y exigen estrategias innovadoras que integren ciencia, hábitos y concienciación. Con este enfoque arranca la mesa “Innovación en Nutrición y Ejercicio para Combatir la Obesidad” en el Foro de Deporte y Salud, un espacio pensado para explorar soluciones reales y aplicables.

En primer término, Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Salud y del Deporte, aportará una visión clave sobre el papel del ejercicio físico como herramienta preventiva y terapéutica. Con años de investigación en el ámbito del entrenamiento y la composición corporal, Butragueño explicará cómo programas de actividad física bien diseñados pueden revertir factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de las personas con obesidad.

El componente médico lo completará Javier Ágreda, director médico del área Cardiometabólica de Lilly España, quien analizará el papel de la innovación farmacológica y las nuevas terapias en el control del peso y la salud metabólica. Su intervención permitirá entender cómo el tratamiento de la obesidad está evolucionando hacia un abordaje integral que combina fármacos, nutrición y ejercicio.

La mesa sumará también la voz de una de las divulgadoras más influyentes del país: María de los Ángeles García, conocida como Boticaria García. Su capacidad para traducir conceptos científicos al lenguaje cotidiano será clave para abordar mitos, explicar recomendaciones y poner sobre la mesa la importancia de una comunicación clara en torno a la obesidad. En un entorno saturado de información, su papel es fundamental para diferenciar evidencia de ruido.

Esta mesa propone un mensaje rotundo: combatir la obesidad requiere ciencia, movimiento, educación y compromiso colectivo. Innovar es imprescindible, pero también lo es acompañar a las personas en cada paso hacia una vida más saludable.