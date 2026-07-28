Qué fue de Íñigo Segurola, el jardinero de 'Bricomanía': así cambió su vida tras el final del programa

'Bricomanía' fue durante más de 25 años uno de los programas de referencia para los aficionados al bricolaje y la jardinería. Kristian Pielhoff era la cara más conocida del formato, aunque junto a él también se hizo muy popular Íñigo Segurola, el paisajista que cada semana compartía consejos para cuidar plantas, diseñar jardines o sacar el máximo partido a cualquier espacio verde.

El donostiarra consiguió acercar el mundo de la jardinería a millones de espectadores, pero cuando el programa llegó a su fin en 2020, muchos espectadores perdieron la pista del jardinero.

El formato se estrenó en 1994, y desde entonces, Segurola compaginaba las grabaciones con su trabajo como paisajista. Además, cuando 'Bricomanía' terminó, el arquitecto se dedicó de lleno en Lur Garden, su proyecto de un jardín botánico en Oiartzun (Guipúzcoa)

Íñigo Segurola / Instagram

En este llevaba trabajando desde 2010 y ha conseguido crear un espacio de más de 20.000 metros cuadrados en el que conviven diferentes jardines temáticos y una amplia colección de especies vegetales.

Íñigo ha contado en varias ocasiones que levantar Lur Garden ha sido uno de los mayores retos de su vida. En una de sus apariciones en 'MasterChef Celebrity' explicó que detrás de este proyecto había "12 años de trabajo que no se acababan nunca", aunque tenía claro que quería crear un lugar que sirviera no solo para disfrutar de la naturaleza, sino también para aprender sobre paisajismo y jardinería.

Ahora ese jardín puede visitarse de diferentes maneras. Quienes lo deseen pueden recorrerlo por libre siguiendo un plano o hacerlo mediante una visita guiada en la que el propio paisajista explica cómo nació cada uno de los espacios y el trabajo que hay detrás de ellos.

Entre los rincones más llamativos destacan el jardín de las hortensias, el de los musgos, el jardín jurásico o la zona del estanque, diseñada como uno de los puntos más representativos del recorrido.

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Aunque ya no aparece en televisión como antes, Segurola sigue compartiendo buena parte de su trabajo a través de sus redes sociales. Publica consejos sobre jardinería, muestra la evolución de Lur Garden y enseña algunos de los proyectos en los que trabaja, manteniendo el contacto con muchos de los espectadores que le conocieron gracias a 'Bricomanía'.