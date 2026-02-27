Íñigo Martínez no se olvida de Barcelona: el nombre catalán que ha elegido para su tercer hijo

Íñigo Martínez fue una pieza clave en una de las campañas más ilusionantes del F.C. Barcelona en estos últimos años. En un conjunto plagado de jugadores jóvenes, Íñigo se erigió como una referencia veterana absoluta, y hasta el día de hoy su vínculo con Catalunya se mantiene fuerte.

Íñigo Martínez sigue su idilio con Barcelona a pesar de la distancia

El ahora jugador del Al Nassr ha confirmado junto a su pareja el nacimiento de su tercero hijo. No solo ha nacido en Barcelona, es que han decidido ponerle un nombre que claramente se vincula con la cultura catalana, y este no es otro que Pol.

El defensa era padre ya de dos niñas, las cuales recibieron los nombres de Nikole y Paule. Ambos nombres tenían claras influencias de la ascendencia vasca del jugador, así que el hecho de que el niño se llame Pol es mucho más significativo de lo que pueda parecer.

Durante su paso por el F.C. Barcelona, Íñigo Martínez no solo se convirtió en un favorito de la afición por su carácter y solvencia en el campo. También se mostró increíblemente abierto a sumergirse en los símbolos culturales de Catalunya.

La decisión de ponerle como nombre Pol a su tercer hijo cobra todavía más relevancia considerando que el jugador lleva ya bastantes meses en Arabia Saudí. Es decir, realmente no había motivo contextual alguno que empujara al jugador y su mujer a decidirse por dicho nombre.

Íñigo Martínez sigue sumando así puntos de cara a una afición que tiene un recuerdo increíblemente bonito de su paso por el conjunto blaugrana. En una época de incertidumbre, demostró que el equipo tenía muchos motivos para creer en una nueva era dorada.

A pesar de que a día de hoy un potencial regreso del futbolista vasco al F.C. Barcelona suena más a sueño que a posibilidad planteable, estos guiños a la cultura catalana hacen realmente difícil que el aficionado medio del club catalán pueda pasar página.

¿Qué te parece este gesto de Íñigo Martínez? ¿Te gustaría que en un futuro el jugador pudiera regresar al F.C. Barcelona aunque fuera con un rol mucho más secundario de a lo que se estuvo acostumbrado?