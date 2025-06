Los inicios de Patricia Conde como 'Miss Palencia' y su episodio con Lenny Kravitz, en 'El Hormiguero': "Me llevé un montón de disfraces"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

Este miércoles la invitada del programa fue Patricia Conde, que es una de las protagonistas y las nuevas invitadas de la próxima temporada de 'El desafío'. La entrevista ha empezado con Pablo Motos lanzando un 'piropo' a latelevisiva al reconocerle que quería conocerla un poco más después de haber escuchado maravillas de ella de parte de algunos de los integrantes del equipo de 'El Hormiguero' que también trabajan en el programa de aventura.

Cuando Patricia Conde fue 'Miss Palencia'

Uno de los primeros temas en salir a la palestra fue el pasado como modelo de Conde. Cuando era joven, la presentadora fue elegida 'Miss Palencia', pese a nacer en Valladolid, un reconocimiento que ella misma no quería. Al principio de todo, comentaba, lo que quería era trabajar en la televisión, algo que trato de visualizar mucho a través de la 'ley de la atracción'.

Así, le ofrecieron presentarse al certamen y lo vio como una forma de hacerse ver para llegar al objetivo de llegar a salir en la pequeña pantalla. En lugar de ataviarse con los tradicionales vestidos ajustados o supercargados de las modelos, Conde comentaba que optó por un camino algo distinto.

"No podía llevar vestidos de fiesta porque no tenía. Dije, ya que no voy a poder desfilar con el vestido que llevan todas las 'misses', pues monto aquí el festival del humor. Entonces me llevé un montón de disfraces", explicaba la exmodelo.

Una joven Patricia Conde como modelo, en 1999. / ·

Fuera por su desparpajo o no, la realidad es que al día siguiente le llamaron para presentarse al casting de 'El Informal', aunque se encontró con una situación totalmente indeseada: le dijeron que "tenía que ir más sexy".

Ella se negó porque no se veía en ese tipo de papel y tenía un tipo de personalidad alejada de ese tipo de imagen, pues pensaba que le quitaría credibilidad al entrevistar a la gente: "Se pueden decir las cosas pero si logras hacerlo de manera educada y si respetas a los demás, te respetarán a ti", recomendaba a la audiencia.

Qué pasó con Lenny Kravitz

De esa época, recuerda, Lenny Kravitz le tiró los tejos: "Recuerdo que cuando termino la entrevista, viene su compañero y me dice que va a dar una fiesta esa noche y estaba invitada. Yo pensé 'si le digo que sí va a pensar que me mola' y yo tenía novio. Entonces, dije que tenía mucha plancha, básicamente, que tenía mucho trabajo", rememoraba.