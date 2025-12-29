Inicio de semana nublado según el Meteocat: así es la previsión del 29 de diciembre

Las últimas predicciones del Meteocat indican que el inicio de la última semana del año nos dejará con mal tiempo en la mayor parte de la región de Catalunya. Sobre todo, a causa de cielos nublados en casi toda la Comunidad Autónoma.

En este mismo sentido, la agencia de meteorología asegura que habrá un frente de nubes que se irá desplazando de norte a sur a lo largo de toda la jornada de hoy, día 29 de diciembre de 2025.

Eso sí, el Meteocat no ha lanzado advertencia alguna por precipitaciones, más allá de alguna que otra lluvia ocasional en la zona del Levante, pero nada que haya que tener especialmente en cuenta.

En cuanto a las temperaturas, estás se mantendrán en valores más o menos similares a los vistos en jornadas anteriores. En este caso, estaríamos hablando de 15ºC de máximas y -2ºC de mínimas.

Además, el Meteocat afirma que la visibilidad será generalmente buena en toda la región, sin variaciones excepcionales a lo largo de esta jornada, salvo ciertos bancos de niebla menores en la zona del pelitoral.

Por otro lado y centrándonos en la jornada más importante de la semana, la previsión del Meteocat es bastante esperanzadora en cuanto a cómo será el tiempo el próximo 31 de diciembre.

En este caso en concreto, no se esperan precipitaciones destacables en Catalunya y los cielos estarán despejados en general, salvo por un frente de nubes que se irá desplazando desde el centro al litoral hacia la tarde.