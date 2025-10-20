Inicio de semana con lluvias en Cataluña: esta es la predicción del Meteocat del 20 de octubre

La semana comienza con malas noticias para aquellos que amen el buen tiempo. Según el Meteocat, estaremos ante un lunes pasado por agua en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Estamos hablando, concretamente, de que durante la mañana habrá lluvias en gran parte de la región, incluyendo la zona norte del litoral y la mitad oeste de Cataluña.

No obstante, hay que resaltar que el tiempo irá mejorando hacia la tarde, dado que pasado el mediodía los cielos se despejarán para dejarnos con horizontes parcialmente nublados únicamente en la zona del Prepirineo.

Eso sí, es importante tener en cuenta que esto provocará que aparezcan varios bancos de niebla en la mitad Oeste de Cataluña, lo cual dificultará la visibilidad a partir del mediodía.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán en niveles similares a los de la jornada anterior, experimentando una ligera subida en el sureste de la Comunidad Autónoma con 26ºC de máximas y 6ºC de mínimas.

En cuanto al viento, el Meteocat no ha resaltado advertencia alguna con respecto al mismo más allá de alguna que otra racha moderada en la zona del litoral de Cataluña.

Con respecto a las próximas jornadas, el Meteocat resalta que los bancos de niebla previamente mencionados se extenderán a gran parte de la región, dejándonos con un 21 de octubre lleno de niebla.

Por tanto, podemos concluir afirmando que estamos ante un inicio de semana con el tiempo bastante cambiante, por lo que convendrá tener un paraguas a mano en todo momento por si las moscas.