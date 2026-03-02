Inicio de semana inestable en Catalunya: la predicción del Meteocat del 2 de marzo augura la vuelta de lluvias

Después de una racha de buen tiempo en la región de Catalunya, las agencias de meteorología indican que este mismo lunes, día 2 de marzo, supondrá el inicio de una semana bastante inestable en cuanto al clima.

Así lo aseguran desde el Meteocat, cuya predicción no deja lugar a dudas: a partir de mañana mismo, martes 3 de marzo, podrían avistarse precipitaciones en ciertas zonas concretas de la Comunidad Autónoma.

No obstante y centrándonos de forma exclusiva en el momento presente, hay que decir que no se esperan lluvias para la jornada de hoy, aunque bien es cierto que los cielos permanecerán nublados en la mayor parte de Catalunya.

Por otro lado, las temperaturas serán algo más bajas en comparación a lo visto durante la semana pasada. En este caso en concreto, este lunes tendremos 17ºC de máximas y -2ºC de mínimas, especialmente en la zona del Pirineo.

En cuanto a la única advertencia destacable del Meteocat, la agencia establece que la visibilidad será regular en las zonas del litoral y el prelitoral, lo cual supone que se esperan bancos de nieblas en dichas zonas que irán desapareciendo a partir del mediodía.

Sin embargo, la noticia más importante tiene que ver con las alertas amarillas que ha fijado el Meteocat para la jornada del proximo miercoles, dia 4 de marzo. Y es que, segun la entidad, se esperan fuertes rachas de viento en la zona del litoral.

Esto es algo que dificultará la navegación, lo cual se agravará a partir del mediodía. Por otro lado, se espera que sea el miércoles cuando empiecen a aparecer las primeras precipitaciones, augurando una segunda mitad de semana pasada por agua.

Eso sí, todavía es pronto para poder constatar cómo será el fin de semana en cuanto al tiempo que hará en Catalunya, por lo que habrá que esperar un par de jornadas más para que el Meteocat lance sus nuevas predicciones.