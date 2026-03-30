Inicio de semana accidentada en Catalunya: el Meteocat lanza nuevas alertas naranjas para el 30 de marzo

Desde el inicio de 2026, las agencias de meteorología no han parado de lanzar alertas amarillas a causa de las abundantes precipitaciones que trajeron consigo las sucesivas borrascas de los últimos meses.

Una situación que parece no encontrar un final satisfactorio para todo el mundo: el Meteocat ha lanzado nuevas alertas amarillas en Catalunya para hoy mismo, día 30 de marzo; aunque no tienen que ver tanto con lluvias, sino con otro fenómeno.

Estas últimas advertencias se lanzan a causa de las fuertes rachas de viento que se experimentarán en toda la zona del prepirineo, las cuales irán empeorando con el paso de las horas hacia la tarde del día de hoy.

A partir del mediodía, el viento se intensificará en el Prepirineo, haciendo que las alertas amarillas se transformen en alertas naranjas. Además, también habrá alertas amarillas por viento en las zonas de Tortosa, Tarragona y Lleida.

Al margen de esto último, los cielos permanecerán mayormente despejados a lo largo de toda la jornada, salvo por ciertas nevadas puntuales en el área oeste de los Pirineos y alguna lluvia ocasional dentro de la misma.

En cuanto a las temperaturas, el Meteocat asegura que estas se volverán algo más extremas durante la jornada de hoy. Más concretamente, los termómetros alcanzarán 24 ºC de máximas y hasta -1ºC de mínimas.

En otro orden de cosas, la visibilidad será generalmente buena a lo largo de la jornada: el Meteocat marca la ausencia de bancos de niebla para el día de hoy, así como para el resto de días de la semana.

Eso sí, la agencia de meteorología ha confirmado que las alertas amarillas y naranjas por rachas de viento se extenderán a lo largo del martes y del miércoles en las mismas zonas mencionadas previamente, por lo que pide extremar precauciones.