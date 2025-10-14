La iniciativa 'Chesscul': el ajedrez como terapia para pacientes con Parkinson y Alzheimer en Málaga

En Málaga, el ajedrez está dejando de ser solo un juego y se está convirtiendo en una herramienta terapéutica. La escuela Chesscul, liderada por Alberto Toval, fisioterapeuta, ha implementado talleres semanales y mensuales en asociaciones dedicadas a pacientes con Parkinson, Alzheimer y Esclerosis Múltiple, logrando captar la atención de profesionales y familiares por los efectos positivos observados.

Desde su inicio hace más de un año, los talleres se han consolidado como parte del cronograma habitual en la Asociación de Parkinson de Málaga. Los participantes aprenden y recuerdan movimientos, ejercitan la memoria y desarrollan habilidades de concentración, todo dentro de un entorno supervisado y adaptado a sus necesidades.

Una iniciativa innovadora en España

Los beneficios reportados por los profesionales incluyen una mejora en la atención, la planificación de movimientos y la organización mental. Aunque aún no existen estudios clínicos concluyentes, las experiencias compartidas por pacientes y cuidadores sugieren una reducción del estrés, la ansiedad y un aumento de la motivación y confianza personal.

El ajedrez, con más de 1.500 años de historia, también es una forma de estimular funciones cognitivas esenciales. El razonamiento estratégico, la memoria activa y la toma de decisiones que exige el juego se alinean con actividades recomendadas para frenar el deterioro cognitivo relacionado con el Alzheimer y el Parkinson.

El primer torneo para el Parkinson y el Alzheimer

Para maximizar el impacto de estos talleres, Chesscul ha organizado recientemente el primer torneo interasociaciones de Málaga, que se llevará a cabo el 17 de octubre en la sede de la Asociación de Parkinson. Este evento reunirá a un gran número de participantes, promoviendo la socialización y el intercambio de experiencias entre distintas asociaciones.

Las actividades están diseñadas de manera personalizada, comenzando con la enseñanza de las reglas básicas y continuando con partidas guiadas y ejercicios estratégicos. Esto asegura que cada participante se sienta cómodo y motivado, independientemente de su nivel previo de conocimiento del ajedrez.

La iniciativa de Chesscul en Málaga representa un ejemplo pionero de cómo el ajedrez puede integrarse en programas terapéuticos / Chesscul

Las últimas investigaciones respaldan la idea de que juegos de mesa como el ajedrez pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y la función cognitiva en adultos mayores. Un metaanálisis de 2023 destacó que el ajedrez tiene un impacto positivo en la atención, la memoria y la organización mental, fomentando un envejecimiento activo y saludable.