Ingresan de urgencia a Xavier Garcia Albiol en un hospital de Badalona por una arritmia en el corazón

Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona (Barcelona) ha sido ingresado este lunes de urgencia en el Hospital Municipal de la ciudad a consecuencia de una arritmia, su evolución es favorable y la previsión es que pueda recibir el alta mañana.

El propio Albiol ha informado de su estado de salud a través de un vídeo grabado en el centro sanitario que ha publicado en la red social X.

Aparece en la cama, con ropa hospitalaria y con varios electrodos conectados al pecho, y fuentes cercanas al alcalde han especificado que se trata concretamente de una arritmia.

"Está todo más o menos controlado pero sí que me tengo que quedar en observación 24 horas, me están atendiendo muy bien, unos excelentes profesionales y esto me obliga a tener que desmontar una parte muy importante de mi agenda durante la próxima semana", ha explicado.

Hoy he tenido un problema de salud y me tengo que quedar ingresado durante 24 horas, pero está todo controlado. Os lo explico en el vídeo. Gracias por vuestros mensajes de cariño y apoyo 😘 #Badalona pic.twitter.com/d47VVgA1zw — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 22, 2024

Debido a su ingreso hospitalario Albiol ha afirmado que anulará algunas de las actividades que tenía previstas a lo largo de los próximos días para acabar de recuperarse: "Tengo que bajar el ritmo porque me dicen llevo un ritmo muy alto y no puedo llegar a todos los sitios a los que estoy llegando y a los que quiero seguir llegando".

No obstante, el alcalde ha manifestado que mañana la previsión es que reciba el alta médica y que, al salir del hospital, irá a la feria de Sant Jordi.

"Mañana, sí o sí, iré a la Fira de Sant Jordi, y sino ya llamarán a la Guardia Urbana para detenerme, para impedir que salga", ha bromeado.