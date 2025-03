Una inglesa se resigna al intentar cocinar una tortilla de patatas: "¿Por qué es tan difícil?"

La gastronomía española es una de las más codiciadas del mundo gracias a su gran variedad de opciones y a la calidad de los productos que nacen en el territorio nacional. Sin embargo, lo que para nosotros puede parecer algo sencillo y que hemos hecho toda la vida, para otros nuestra cocina puede suponer más de un dolor de cabeza, si no se está acostumbrado a la preparación de determinados platos típicos que conllevan cierta preparación.

Uno de estos es la tortilla de patatas, una opción muy sabrosa, económica y sencilla de hacer... o no. No estaría tan de acuerdo una usuaria de TikTok, @kimcalera, que pretendía grabarse elaborando este 'hit' o plato estrella español, pero que en el proceso se encuentra con algún que otro inconveniente.

Una tortilla de patatas, servida en un bar en España. / ·

La publicación empieza con la joven expresando su amor por la tortilla, pero con una pregunta clara mientras mira a cámara: "¿Por qué es tan difícil de cocinar la tortilla española?", se cuestiona. El plano siguiente no es apto para todos los públicos, en especial para aquellos enamorados de esta opción gastronómica, sin entrar en los que la prefieren más o menos cocida en su interior. Kim muestra su paella en la que hay una especie de revoltillo de huevos y patatas que se está empezando a quemar por la parte superior.

Finalmente, la presentación posterior tampoco mejora lo visto previamente, pues no ha conseguido unir los alimentos y las patatas le quedan dispersas, mientras que el huevo se ha convertido en una especie de sábana que las cubre. Sin embargo, la chica se muestra orgullosa de su intento y se muestra "muy agradecida por esta comida deliciosa" y por "estas vistas", pues se encuentra en alguna localidad, a primera línea de mar.

La reacción de otros usuarios no se ha hecho esperar. El primero de ellos le anima a no dejar de cocinar porque "la peor tortilla es aquella que no cocinas". Otro le indica las proporciones correctas para que no le vuelva a suceder algo similar, mientras que un tercero hace broma e indica que "esa tortilla de patatas fue a la guerra", aunque también le anima a no dejar de cocinar para mejorar. De hecho, la mayoría de comentarios le incitan a continuar intentándolo y le apuntan la mejor manera para hacerlo, desde la cantidad de producto, hasta la forma en que cortar las patatas.