El ingenioso truco de un bar de Huelva para mantener la siempre cerveza fría: "El ingenio andaluz vuelve a arrasar"

Pese a que el verano ya ha terminado, a todo el mundo le apetece tomarse una cerveza bien fría. Esto se debe por una combinación de factores fisiológicos y sensoriales: la temperatura fría anestesia ligeramente las papilas gustativas, suavizando el trago y enmascarando aromas volátiles, lo que hace que la bebida sea más fácil de beber y menos "saturante". Además, el frío contribuye a un efecto refrescante y la industria cervecera ha fomentado esta percepción como una forma de refresco rápido y agradable.

Que esté fresca es un factor que no es fácil de conseguir debido a la altas temperaturas. Pero para afrontar ese problema, ya hay un bar que se ha puesto manos a la obra. Un bar en Huelva ha tenido una ingeniosa idea, con solo una bandeja metálica y muchos hielos han creado un sistema tan simple como efectivo que ha conquistado a todos sus clientes.

"¿Y este invento para mantener la cerveza fría? En Huelva viven en el futuro. Y sí, la Cruzcampo aquí está buena", ha publicado el tuitero Alfonso Suárez (@AlfonsoCSuarez) en su cuenta de X.

Justo después, ha subido a la red social, en X, una imagen en la que enseña la aplaudida idea: servir las jarras de cerveza en un recipiente con hielo para mantenerla siempre fría.

En particular, la publicación, que ha alcanzado más de 72.000 visitas, presenta una bandeja metálica repleta de hielo triturado y con dos vasos de cerveza colocados encima.

"Esto debería ser un patrimonio nacional"; "El mejor truco para mantenerla fría es beberla antes de que se caldee"; "La creatividad andaluza vuelve a brillar"; "Cuando la gente llega. . . Los de Huelva ya estamos de regreso", "¡Es una brillante idea! ", han expresado algunos usuarios en los comentarios.

Además, el tuit ha reavivado el debate constante sobre si la Cruzcampo es buena o no, una cerveza que ha tenido opiniones divididas en España pero que, cuando se sirve bien fría, parece conquistar incluso a sus críticos. "Con este invento ya no hay discusión, hasta la Cruzcampo se toma sola", comentó otro usuario.