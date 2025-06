Los influencers españoles, en el punto de mira: "Les dices que es una estafa y te dicen que les da igual"

Preocupación en el mundo de los influencers tras la estafa de '7 vuelos' que afectó a decenas de usuarios. Se trataba de una empresa que anunciaba descuentos para viajes y que utilizó a más de 15 creadores de contenido, entre ellos, Naomi Asensi, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', para promocionar el timo.

Una de las celebridades que quiso entrar de lleno en esta polémica fue la creadora de contenido Dulceida, que cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, en una entrevista en el programa 'Al cielo con ella' de RTVE, presentado por Henar Álvarez.

Para evitar todo tipo de engaño, la influencer reconoció que pone muchas trabas para hacer cualquier colaboración. La más importante para ella después de ser madre es que su hija se quede al margen de toda campaña publicitaria.

"La primera ahora mismo es nada que tenga que ver con mi hija, es que ni que le salga una mano", comentó. Sin embargo, la creadora de contenido es consciente que es una privilegiada, debido a que "tengo la suerte de poder escoger lo que hago".

A pesar de que está en contra de coger campañas publicitarias sobre cosas que no tienen valor, Dulceida señaló que "muchas veces criticaba que los influencers cogen cosas que no les representan, que me sigue sin parecer bien, pero una amiga me dijo: 'Ya, Aida, pero yo tengo un hijo, si una cosa me gusta un poco menos, pues la tengo que coger'".

Sobre la estafa de '7 vuelos', reconoció que "nos llegó", pero que "lo inspeccionamos y nos pareció fraudulento". Por este motivo, se negaron a hacerles publicidad.

La influencer consideró que esta estafa no perjudica a la imagen de las creadoras de contenido ya que "hay gente que es profesional y lo hace mal y gente que se aprovecha, que miente y que lo hace mal".

Aunque, destapó la realidad de algunos influencers españoles: "Hay perfiles a los que les dices que es una estafa y te dicen que les da igual, que lo quieren hacer".