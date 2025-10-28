Dos influencers culés cuentan cómo fue su experiencia en el Clásico: "Son muy agresivos"

Vivir un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu es una experiencia inolvidable. Gracias a las redes sociales, los influencers Archie Ted y Ángela Mármol han compartido cómo fue su experiencia en el clásico. Además, ambos asistieron al encuentro vistiendo la camiseta blaugrana.

El creador de contenido empezó reconociendo en el vídeo que "es mi primera vez en el clásico, nunca he ido a ninguno", además, no dudó en decir que "será un recuerdo que perdurará para siempre". Al llegar al Santiago Bernabéu, Archie Ted se interesó en conocer la opinión de su pareja sobre la reforma del estadio. "Parece como una lata de sardinas", comentó ella.

En cambio, él expuso que "es innegable que la reforma del Santiago Bernabéu por fuera no es la mejor, pero vamos a ver qué tal por dentro". Durante la previa, el influencer bromeó cantando, en voz baja: "Madridista qui no boti...". Algo que no hizo gracia a Ángela: "¡Para ya! Que estamos rodeados".

"No le gustan los cánticos a Ángela, dice que: 'Son muy agresivos'", desveló el creador de contenido. En ese instante, la joven se defendió: "Me ponen muy nerviosa". Sobre los cánticos de 'p*uta Barça', los influencers mantuvieron la calma, pero no les gustó.

Los dos, que iban con la camiseta del Barça, recibieron gritos en contra del Barça y él no dudó en reaccionar, besándose el escudo.

"Entramos en terreno hostil. Estamos dentro del Santiago Bernabéu y es una locura", destapó en su canal de YouTube. En la entrada del estadio ya les avisaron de que tenían entradas en "una zona muy madridista". Durante el partido, no tuvieron ningún altercado con nadie.

Al finalizar el encuentro, el creador de contenido reveló que el resultado podría haber sido mucho peor. Además, fue muy crítico con Lamine Yamal, admitiendo que para él había sido penalti claro a Vinicius.

El influencer se llevó una decepción del Barça, pero confía que el equipo puede retomar el vuelo. Una de las claves para volver a la buena dinámica es regresar al Camp Nou, según contó. "El Barça lo necesita ya", finalizó diciendo.