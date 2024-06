Una influencer se hace viral por explicar lo que le da pereza de ser catalana

Aunque parezca propio de otra época, aún existen personas que reciben un trato diferente, y en ocasiones denigrante, por proceder de una comunidad autónoma u otra. Las bromas de mal gusto y los intentos de caer bien no siempre funcionan, siendo esto lo que le sucede a Carla Mayol.

Esta chica, catalana de nacimiento, pero residente en Extremadura, acaba de hacerse viral en TikTok por exponer su particular opinión de por qué le da pereza ser catalana.

"A veces me da tanta pereza ser catalana que no te lo puedo explicar. Hay días que me despierto y digo: ojalá fuese de Zaragoza o de Teruel", expone bastante indignada Carla Mayol, asegurando que el resto de españoles tienen un estereotipo muy marcado de lo que es ser catalán.

Si bien Carla es consciente de que hay personas agradables, no todos actúan así: "si tienes la suerte de conocer a gente normal, inteligente, leída y amable, no pasa nada, todo está bien. Pero es muy difícil que no te cruces con quienes se meten contigo".

También sabe que su acento y el de sus compañeros de trabajo, amigos o vecinos no es el mismo, pero no quiere que se lo recuerden en todo momento. Ni mucho menos le sigan haciendo bromas con el tema de la independencia: "la pregunta clave, que me han hecho tantas veces, ¿aué tal está Puigdemont? Es que no conozco a ese señor. Vivo en Barcelona, no que sea presidenta de la Generalitat".