El influencer sudafricano Kurt Caz, salvado de ser atracado por las calles de Barcelona durante un directo

Hoy en día es muy común ver a una gran cantidad de creadores de contenido triunfando en las grandes plataformas, como Youtube o Twitch. Algunos de ellos, basan su contenido en mostrar la realidad de las calles y la verdadera cara de los denominados 'barrios más peligrosos del mundo', como es el caso en España de Zazza, el italiano, el youtuber más famoso en nuestro país con respecto a este tipo de vídeos.

En el día de ayer se hizo viral un vídeo del youtuber Kurt Cuz, un creador sudafricano que cuenta con más de 3,77 millones de suscriptores, en el que visitaba uno de los barrios de Barcelona.

El inicio del problema

En el vídeo podemos ver como se encuentra con varios residentes de este barrio, que lo persiguen por grabar las calles. Primero aparece una chica, que lo acusa de retransmitir la prostitución. Después un chico, que lo persigue y lo acorrala mientras le grita. Ambas personas no quieren mostrar la realidad de las calles y los creadores de contenido tienen que salir corriendo del barrio.

A pesar de estas advertencias, el creador de contenido decidió adentrarse en el Raval portando su cámara para documentar lo que sucedía en el sitio.

Finalmente, más tarde en su vídeo de YouTube se ve como explica que se dio media vuelta haciendo caso a las advertencias de quienes lo pararon, para después encontrarse con una persona que los acompañó sin mayores problemas.