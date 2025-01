Preocupación de Natalia Jiménez por los retrasos en la quimioterapia

Natalia Jiménez, una conocida 'influencer' y creadora de contenido, ha sido diagnosticada recientemente con leucemia, un cáncer en la sangre por el que tiene que recibir tratamiento oncológico. Sin embargo, según ha denunciado ella a través de sus redes sociales, está muy preocupada porque son ya varios los retrasos que acumula a la hora de someterse a la quimioterapia.

"Hoy debería haber comenzado la quimioterapia y nadie me ha contactado para ponerme el PICC", denuncia Jiménez a través de sus redes sociales. Tal y como ha explicado a los seguidores que han visto la publicación, su médico se encuentra de baja y pese a las llamadas que ha realizado, el personal sanitario no le ha respondido: "me siento abandonada por el sistema".

La influencer, que inició los preparativos necesarios para afrontar los efectos secundarios del tratamiento como la caída del cabello, se ha mostrado sorprendida y decepcionada: "es frustrante ver cómo mis planes se ven truncados por una demora que no depende de mí".

Sin duda alguna, la denuncia de Natalia Jiménez pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan muchos pacientes oncológicos en España y la falta de personal sanitario y problemas de organización que hay en algunos centros médicos. Esperemos que pronto encuentren un hueco a la creadora de contenido para que pueda empezar lo más rápido posible su tratamiento.