VIRALES
Un influencer muestra la experiencia de disfrutar una entrada VIP en el nuevo Spotify Camp Nou: "Es una locura"
El creador de contenido David Suárez desveló en su cuenta de TikTok cómo es vivir la experiencia desde dentro
La vuelta al nuevo Spotify Camp Nou fue un éxito rotundo, y el equipo de Hansi Flick respondió de la mejor manera: ganando plácidamente al Athletic Club (4-0). El subidón duró poco, ya que el Barça cayó en Stamford Bridge, en un partido para olvidar. El Chelsea fue superior de inicio a final.
No obstante, el conjunto blaugrana quiere pasar página y ya se centra en su próximo duelo ante el Deportivo Alavés, en el Spotify Camp Nou, donde los aficionados culés volverán a disfrutar del estadio. En el partido anterior, el creador de contenido David Suárez reveló cómo es vivir la experiencia de disfrutar a una entrada VIP.
"Así es una de las entradas más caras para ver el Barça en el nuevo Spotify Camp Nou. ¡Atentos!", empezó explicando en el vídeo. Lo primero que hizo fue llegar una hora y media antes del partido para disfrutar de la previa en la zona VIP.
Al entrar a la sala habilitada, el creador de contenido desveló que "te dan una pulsera y una acreditación muy chula". Antes de que empiece el partido, "tienes todo ese rato para beber y comer todo lo que quieras y la verdad que todo tenía muy buena pinta", según contó en TikTok.
Una de las cosas que más le llamó la atención es que había un DJ poniendo música. En el caso de que no quieras disfrutar de todas estas actividades, el influencer destapó que "también tienes el privilegio de entrar antes que los demás".
Sobre el nuevo Spotify Camp Nou, David Suárez fue tajante: "El campo por dentro es precioso... los asientos son de una calidad brutal y son mucho mejor que un asiento normal".
Además él tuvo toda la suerte del mundo, pues estaba en primera fila: "Justamente el mío es en la punta, donde casi puedes tocar el césped. Es una locura y es más: tienes a los jugadores del Barça calentando delante tuyo".
Al acabar el partido, el influencer pudo disfrutar de los fuegos artificiales y acabó regresando a la sala VIP: "Puedes volver a estar una hora y media adentro comiendo y bebiendo todo lo que quieras".
