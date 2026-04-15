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Un influencer de 'looksmaxxing', hospitalizado tras sufrir una sobredosis en directo
El joven quedó inconsciente durante unos minutos y sus amigos lo llevaron al hospital
El creador de contenido Braden Peters, conocido como Clavicular, fue trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un presunto episodio de sobredosis mientras realizaba una retransmisión en directo para sus seguidores. Clavicular es conocido en redes por promover el llamado “looksmaxxing”, una tendencia online, popular entre jóvenes en TikTok y Reddit, que busca maximizar el atractivo físico mediante la superación personal extrema. Abarca desde hábitos saludables (dieta, cuidado de la piel) hasta prácticas arriesgadas y no comprobadas ("rotura de huesos", "mewing") destinadas a lograr rasgos faciales idealizados, como una mandíbula más definida.
Durante la retransmisión, el influencer y su grupo paseaban por un centro comercial conversando con distintas personas. En varias ocasiones, el joven intentaba entablar conversación con mujeres, un tipo de contenido que le ha generado críticas por su actitud, considerada por algunos como ofensiva o inapropiada.
Desorientado tras sustancias depresoras del sistema nervioso
En un momento del directo, se le observa consumiendo un líquido de un pequeño recipiente, lo que generó especulación entre los usuarios en redes sociales. Algunos señalaron que podría tratarse de una sustancia depresora del sistema nervioso, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.
A lo largo del vídeo, su comportamiento comienza a volverse errático. En una de las escenas, mientras habla con una chica, reconoce sentirse en mal estado, mostrando señales evidentes de desorientación y agotamiento físico.
Más tarde, ya en un restaurante, su aspecto empeoró notablemente. Se le ve adormilado y con dificultades para mantenerse atento, mientras sus acompañantes intentan interactuar con él y evaluar su estado.
Trasladado al hospital
En la grabación también se escuchan referencias a posibles sustancias estimulantes y depresoras, lo que ha generado preocupación sobre una posible combinación peligrosa. Especialistas advierten que mezclar este tipo de compuestos puede suponer un alto riesgo para el sistema cardiovascular y respiratorio.
Sus amigos decidieron cortar la retransmisión al percatarse de la gravedad de la situación. Según relataron posteriormente, el joven pasó de estar consciente a casi inconsciente en cuestión de segundos, por lo que lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica urgente.
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