Una influencer estalla contra 'MasterChef': "No me cogieron, pero Tamara Falcó entró sin saber cocinar un huevo frito"

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente se está grabando la décima temporada de 'MasterChef Celebrity'.

Desde el primer programa, el jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. Anteriormente, estaba Eva González como presentadora del programa, pero en 2019 decidió marcharse, y desde entonces, el jurado son quienes son los conductores del formato de televisión.

Con 'MasterChef Celebrity', muchos famosos españoles han intentado dar un nuevo salto en su carrera profesional. Una de las personas que quiso entrar en las cocinas del programa fue la influencer Violeta Mangriñán, tras hacer el casting para la octava edición.

No obstante, la organización acabó declinando la propuesta de la valenciana. En ese momento, Mangriñán confesó en sus redes sociales que "a principio de año nos llamaron a Fabio y a mí para hacer el casting, pero finalmente no nos cogieron".

"Me lo pasé genial, me reí mucho y me fui tranquila porque me dijeron que la ganadora de la edición anterior llegó al casting sin saber hacer un huevo frito, por lo que en ese momento, me vi con posibilidades", expuso.

Tras ser cuestionada nuevamente sobre si volvería a intentarlo, la valenciana aclaró que "¿MasterChef? Sí, hice el casting, pero no me llegaron a coger".

Asimismo, reconoció que "cuando hice el casting me dijeron que Tamara Falcó había entrado sin saber cocinar un huevo frito y ganó. Entonces oye tengo posibilidades".

Sobre si participaría en otro programa de televisión como es el 'Grand Prix', desveló que "por qué no, los cuernos se me dan bien también".