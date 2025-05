Una influencer española destapa por qué escupió a Tom Cruise

Gracias al 'boom' mediático de las redes sociales, muchos creadores de contenido tienen a día de hoy la oportunidad de conocer a sus ídolos. El último ejemplo es el de Ángela Mármol quien, con más de 2 millones de seguidores en Instagram, ha tenido la oportunidad de conocer a Tom Cruise.

Aunque el encuentro entre ambos no fue el esperado, ya que la creadora de contenido estaba muy nerviosa de conocer al actor estadounidense. Además, vivió un momento muy incómodo que jamás olvidará.

La influencer quiso explicar a todos sus seguidores cómo fue el encuentro con el actor y desde un primer momento desveló que había sido terrible: "Le he escupido a Tom Cruise. Se me ha escapado la baba. Se me ha ido".

La joven catalana quiso empezar diciendo que tenía un 'handicap': el inglés. "Voy a conocer a Cruise y no sé qué decirle. No lo sé. Además en inglés. Y digo, están hablando un montón la otra gente, ¿yo qué le digo? Hi, Tom. I'm Angela. Bye", aclaró.

La influencer dejó claro que estaba con celebridades internacionales y que ellos lo tenían más fácil para comunicarse con Cruise: "Es que además todos son inglés, tío, todos lo hacen bien".

Para sacarse peso de encima, reconoció que hubiese sido diferente si llega a estar con un famoso español. "Pero joder, si yo tengo a Rosalía también lo hago bien", señaló.

Sin embargo, Cruise le quitó hierro a la situación después de decirle que iba con un vestido "increíble". La influencer le reconoció que no hablaba muy bien el inglés, pero la respuesta del actor dejó sin palabras a la catalana.

"Perdón por mi español. Tú no tienes que disculparte por tu inglés, está perfecto, es mucho mejor que mi español", afirmó el intérprete estadounidense a la creadora de contenido.