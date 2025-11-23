Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou

Volvió el fútbol al Spotify Camp Nou después de 909 días. El FC Barcelona regresó a su templo y lo hizo por la puerta grande, venciendo plácidamente al Athletic Club por 4-0. Los agitadores de la fiesta blaugrana fueron Robert Lewandowski, Ferran Torres, con un doblete, y Fermín López, en un partido que quedará para la historia.

Se vivió un ambiente espectacular desde la previa hasta el pitido final. Además, los aficionados culés solo tuvieron que esperar cuatro minutos para celebrar el primer gol en el regreso del nuevo Spotify Camp Nou.

Nadie quiso perderse el regreso al estadio, a pesar de los elevados precios de las entradas. El creador de contenido David Suárez compartió su experiencia a través de su cuenta personal de TikTok, donde acumula más de cinco millones de seguidores.

En uno de los vídeos publicados, el influencer explicó un truco para no tener que pagar ni un solo euro para ver los partidos dentro del feudo blaugrana.

"Chicos, estoy en el Camp Nou y os voy a dar un consejo para ver los partidos del Barça gratis", empezó diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 500 mil visualizaciones.

El creador de contenido expuso que "es muy fácil", ya que "lo único que tenéis que hacer es echar currículum como obrero y lo podéis ver gratis". Durante el partido, los obreros no estaban trabajando, pero sí que estaban de guardia.

@davisuuarez2 Si eres obrero del Camp Nou puedes ver gratis los partidos del Barca!! ♬ sonido original - Davisuuarez

David Suárez se tomó a risa la situación con los obreros y, en tono irónico, aseguró que "yo ya me metí en Infojobs y hay un par de ofertas de trabajo".

El consejo del creador de contenido no está pasando desapercibido en redes sociales. Un usuario comentó que se equivoca: "Gratis no, al obrero le están pagando por estar ahí". Otro señaló: "Es gratis y te pagan".