VIRALES
Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou
El creador de contenido David Suárez compartió el consejo durante el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club
Volvió el fútbol al Spotify Camp Nou después de 909 días. El FC Barcelona regresó a su templo y lo hizo por la puerta grande, venciendo plácidamente al Athletic Club por 4-0. Los agitadores de la fiesta blaugrana fueron Robert Lewandowski, Ferran Torres, con un doblete, y Fermín López, en un partido que quedará para la historia.
Se vivió un ambiente espectacular desde la previa hasta el pitido final. Además, los aficionados culés solo tuvieron que esperar cuatro minutos para celebrar el primer gol en el regreso del nuevo Spotify Camp Nou.
Nadie quiso perderse el regreso al estadio, a pesar de los elevados precios de las entradas. El creador de contenido David Suárez compartió su experiencia a través de su cuenta personal de TikTok, donde acumula más de cinco millones de seguidores.
En uno de los vídeos publicados, el influencer explicó un truco para no tener que pagar ni un solo euro para ver los partidos dentro del feudo blaugrana.
"Chicos, estoy en el Camp Nou y os voy a dar un consejo para ver los partidos del Barça gratis", empezó diciendo en el vídeo, que cuenta con más de 500 mil visualizaciones.
El creador de contenido expuso que "es muy fácil", ya que "lo único que tenéis que hacer es echar currículum como obrero y lo podéis ver gratis". Durante el partido, los obreros no estaban trabajando, pero sí que estaban de guardia.
David Suárez se tomó a risa la situación con los obreros y, en tono irónico, aseguró que "yo ya me metí en Infojobs y hay un par de ofertas de trabajo".
El consejo del creador de contenido no está pasando desapercibido en redes sociales. Un usuario comentó que se equivoca: "Gratis no, al obrero le están pagando por estar ahí". Otro señaló: "Es gratis y te pagan".
- Marina Rivers no da crédito tras las críticas por su ropa en el gimnasio: '¿Cómo se me ocurre?
- Conrado Estol, neurólogo: 'Si alguien se duerme en menos de cinco minutos es un signo de déficit crónico
- Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
- Jorge Rey pone en alerta a estas ciudades por la nieve y enciende las alarmas por lo que llegará la semana que viene
- Ángel Gaitán, experto mecánico: “He despedido a un trabajador que llevaba conmigo un par de años porque hoy ha bebido”
- El economista Gonzalo Bernardos, sobre el coste de la cesta de la compra: 'Todas las personas que van a comprar al súper dicen lo mismo
- Así es la dieta salvadora de Santiago Segura: 'He llegado a estar hasta 36 horas sin comer
- Paige Spiranac, modelo y golfista, rompe a llorar tras ser acusada de hacer trampas en un torneo de golf para influencers de 1 millón de dólares