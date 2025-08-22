Un influencer desvela la nueva 'playa' de moda de Madrid: "La típica cala de Ibiza"

"Pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya! Aquí no hay playa", dice la conocida canción de 'The Refrescos', haciendo alusión a la capital española. Durante el verano, los madrileños buscan todo tipo de formas para combatir el calor sofocante, aunque para muchos la opción más cómoda es acudir a un lugar con piscina.

Sin embargo, no todos tienen la suerte de contar con una piscina en casa o de conocer a alguien que tenga una. Por ello, el influencer Mowlihawk desvela a través de su cuenta de TikTok que en Madrid se puede encontrar una 'playa' en la que puedes refrescarte y olvidarte del calor por un tiempo.

El creador de contenido empieza exponiendo que "dicen en Madrid que no hay playa. ¡Qué no! Bienvenido a la playa de Madrid". No obstante, no se encuentra en el centro de la ciudad, sino a las afueras, en el Pantano de San Juan, concretamente a 100 kilómetros de Madrid. "A una horita", desvela.

El sitio es tan visitado que "resulta que han puesto un acceso de tanta gente que viene que funciona como un parking". Aparte, el influencer muestra en el vídeo los precios, aunque cambian dependiendo de si es laborable o festivo.

Al entrar al Pantano de San Juan, Mowlihawk expone que "literal da la sensación de que estamos entrando en la típica cala de Ibiza". Asimismo, el joven advierte que "cuenta con bandera azul", y eso asegura que la 'playa' cumple con altos estándares de calidad, seguridad y gestión ambiental.

Una de las cosas que más le llama la atención es que no puedes acudir con mascotas, pero a pesar de ello el pantano está a tope de gente: "Esto es una locura". También, confiesa que "a lo largo de mi vida he ido a playas con menos pinta de playa que esto".

En el pantano no solo se puede disfrutar del sol: también hay varias actividades para aprovechar el día, como dar un paseo en kayak por 12 euros la hora o subirse a un hidropedal por 40 euros la hora.

Después de estar investigando la zona, el influencer se decide por tirarse al agua: "Uy, por ahí tenemos unos pececillos y no son pequeños... las vistas son espectaculares. Además, la zona cuenta con el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA).

@mowlihawk_ La playa de Madrid está en el (Pantano de San Juan) he alucinado 😍 sígueme para más vídeos tops como este y dime, que te ha parecido esta playa? ♬ sonido original - mowlihawk

Para cerrar el vídeo, el joven llega a la siguiente reflexión: "Te vienes aquí con los amigos y para vivir una experiencia totalmente diferente a lo que suele estar acostumbrado en Madrid, la verdad que está muy chulo".