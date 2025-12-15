Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: "Es penoso"

Carla Aish, influencer y creadora de contenido de OnlyFans, decidió no morderse la lengua con el youtuber Mowlihawk y comentó un supuesto intento de conquista por parte de un futbolista muy reputado. Además, quiso dejar claro que está actualmente en el punto de mira de todos.

En un momento dado de la entrevista, el creador de contenido le cuestionó: "¿Hay algún famoso que te haya escrito?". Al instante, la influencer contestó, sin tapujos: "Sí, pero no te voy a decir el nombre...". Una decisión que no acabó de gustar al presentador, debido a que quería conocer la identidad del futbolista.

Finalmente, ella dio varias pistas sobre quién podría ser, algo que ha generado mucho ruido mediático en redes. "Está en tendencia, en todos los lados. Te voy a contar cómo me habló porque es penoso", empezó explicando en el canal de Mowlihawk.

Primero de todo, el futbolista le envió un mensaje directo, sin preliminares: "Me envió una fotito de estas de un segundo con un fajo de billetes y una bolsa de Louis Vuitton".

Quiso dejar claro que la fotografía estaba "preparada", ya que "luego le pedí otra foto de cómo estaba en ese momento y obviamente era otro momento".

Al recibir la fotografía, la creadora de contenido de Onlyfans se quedó totalmente perpleja y confesó que "me parece penoso, pero yo no sé cómo pudo caer Fati Vázquez, o sea, pensaba que era más inteligente". Una declaración que ha levantado todo tipo de rumores.

En ese instante de la entrevista, el youtuber quiso adivinar quién era: "Pero entonces tú estás hablando de…". No obstante, la influencer le cortó de raíz: "¡No lo digas! Yo te dije que no te iba a decir el nombre".

Además, destapó el motivo por el que desveló la historia: "Te he contado esto para que la táctica no la pueda seguir haciendo y las niñas lo sepan, porque yo sé que escribe a bastantes".

Por último, confesó: "¿Y qué te crees, que por tener un fajo de billetes o ser futbolista vas a conquistarme y ya con eso venga para tu casa o vamos para el hotel? No".