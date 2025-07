Un influencer destapa la cara oculta de los Sanfermines: "Es muy loco"

La fiesta más esperada de España ya ha empezado: los Sanfermines. Esta celebración es mundialmente conocida por sus encierros, pero también por la fiesta que hay por todas las calles de Pamplona. Gracias a las redes sociales, el influencer Diego Rincon Calero, conocido en redes como 'Diegoniester', ha compartido su experiencia en primera persona sobre cómo se vive los Sanfermines.

El creador de contenido empieza diciendo en el vídeo: "Lo de los Sanfermines está siendo muy loco. Pamplona 1, Diego 0. Ayer salimos 19 horas... desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la noche. Todo el rato de fiesta, paramos a comer y a cenar".

El joven desvela que "los bares están abiertos todo el rato", a lo que expone que la gente se transforma: "La gente saltando todo el rato. Parece que tienen pilas infinitas". No obstante, confiesa que lo peor de todo es que "estás andando todo el rato", aparte de "estar de pie y no te sientas en ningún tipo de segundo".

Una de las cosas que más le ha llamado la atención es "como bebe la gente". El joven asegura que "aquí, de verdad, la gente sale sin conocimiento del medio. ¿Tú diste la asignatura en clase? Pues aquí no la dieron y el medio es el alcohol. Sin conocimiento al alcohol. ¡Qué pasada!"

'Diegonister' revela que "se cogen cuatro cartones de calimocho, uno lo tiran para manchar a todo el mundo, y los otros tres se lo beben". Por ello, la típica imagen de las personas con las camisetas moradas, en vez de blancas.

Sobre las personas que disfrutan de esta celebración, el creador de contenido manifiesta que "la gente es muy maja y siento que a Sanfermines puedes venir solo y te lo vas a pasar bien".

Sin embargo, lo duda con otras fiestas: "Creo que hay otras fiestas de España en las que si vienes solo no conectarías tanto". Aunque, en Pamplona es todo lo contrario: "Aquí sí, si te vienes solo te vas a hacer amigo porque la gente es de p*ta madre".

Después de su primer día en Sanfermines, 'Diegonister' confiesa que "le doy el 'check' a Sanfermines. Ayer pudo conmigo, acabé reventado. Yo no me canso, y ayer me cansé, tuve que decir: '¿Nos vamos a casa?'. Heavy, muy heavy".