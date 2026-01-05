'El infierno en la tierra': la horrible e insalubre prisión donde está recluido Nicolás Maduro

Acabamos de empezar 2026, pero la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estaos Unidos ya apunta a ser una de las noticias más mediáticas de todo el año. Será juzgado por los delitos de conspiración de narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, entre otros cargos, en la ciudad de Nueva York. Pero mientras tanto, se encuentra en una prisión federal que es conocida popularmente como "el infierno en la tierra". Y se ha ganado ese apodo a pulso.

Como podéis imaginar, no debe ser muy agradable estar recluido allí con ese nombre. Cuenta con condiciones absolutamente insalubres y un estado muy deteriorado, considerado como una de las prisiones más atroces en las que se puede vivir. Para empezar, se reporta que han habido 344 muertes de reclusos en tan solo ocho años entre accidentes y asesinatos, pero de los cuales se estima que 187, más de la mitad, fueron suicidios. Se informa que solo en los últimos tres años han habido cuatro muertes por este motivo.

Es una prisión federal grande, con espacio para más de 1.600 reclusos, pero no cuenta con suficiente personal. Esto provoca que haya violencia constante y condiciones peligrosas para la salud y la higiene de los encarcelados. De hecho, el canal NY1 hizo un reportaje donde mostró imágenes del interior y se mostró cómo un recluso solo salía de su celda cada tres días para una ducha de quince minutos.

En el mismo reportaje se podían ver imágenes de comida con insectos como cucarachas en las comidas de los reclusos, mohos en las duchas y un estado de deterioro avanzado que impedían el correcto funcionamiento de toda la prisión. Otros testimonios aseguran que en 2019 un corte de electricidad en invierno (que son muy fuertes en Nueva York) hizo que los reclusos estuvieran en celdas heladas durante días. Allí es donde actualmente se encuentra Nicolás Maduro y espera a ser juzgado.