El infierno ya está aquí: 44 grados y las alertas rojas de la AEMET por calor extremo en estas poblaciones

La ola de calor nos ha acompañado durante toda la semana, aunque no es hasta hoy que muchos lugares notarán el calor más extremo de todas las jornadas. Este domingo 17 de agosto se espera que los termómetros rompan registros en muchas partes de España, según apuntan los expertos.

La noche ya ha sido de muy mal dormir en Catalunya, uno de los focos donde se espera más calor durante el día de hoy, con temperaturas por encima incluso de los 30 grados en muchos puntos del litoral. En Barcelona, por ejemplo, se ha superado la barrera de la 'noche infernal' en algunos de los barrios, aunque en el norte se han alcanzado incluso los 34,8 grados.

A les 12 de la nit. Mapa del on la temperatura supera els 29°C

Aquest valor està triat pq si hi hagués fixat els 27 o 28 per exemple, el mapa estaria farcit.

BCN, L'H, Vallès, Baix L. 29-31

Lleida 29

Montserrat 900m 29

Atenció Cap de Creus i entorn 36°C!!

Precisamente, Barcelona es una de las ciudades candidatas a alcanzar los 40 grados durante el domingo, ya que el sábado la temperatura llegó hasta los 38,9 grados, marcando un nuevo máximo histórico en algunas estaciones meteorológicas, aunque el grueso de calima se espera hoy.

Zonas en alerta roja por temperaturas máximas de la AEMET

Sin embargo, el lugar de la Comunidad Autónoma donde más calor se espera es en el suroeste. A partir de las 11 horas se activa una alerta roja de la AEMET que apunta a temperaturas extremas en las comarcas de Lleida y Tarragona, con termómetros que podrían llegar a marcar hasta 44 grados. En el interior tampoco se quedarán mucho más cortos y se rozarán los 40 grados en la mayor parte del territorio.

En Aragón también sufrirán el calor extremo durante esta jornada y se ha activado otra alerta roja en Zaragoza y toda la ribera del Ebro por valores de hasta 42 grados. Lo mismo ocurrirá en La Rioja, en Logroño, y en Navarra, donde en Pamplona además se pondrá en marcha una segunda alerta, en este caso por tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento".

Catalunya no será el único punto del Mediterráneo en alerta máxima, pues en el interior del sur de la Comunitat Valenciana también se esperan hasta 42 grados, aunque se suavizarán en la costa. Igualmente, en la Región de Murcia ocurrirá lo mismo, aunque en este caso se esperan hasta 44 grados.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS | Temperaturas máximas muy altas.



→ La ola de calor deja numerosos avisos de nivel rojo en zonas de Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía y Extremadura.



Finalmente, Andalucía y Extremadura se preparan para otra jornada infernal. En Sevilla o Córdoba ayer ya se vivieron horas imposibles por el calor, una situación que se repetirá hoy, recuperando los 44 grados de nuevo. Otro punto crítico es Mérida y Badajoz, donde el termómetro se equiparará a su comunidad vecina.

Hasta 39 grados en la mayoría de España

El resto del país, lejos de alejarse mucho de estos varemos, se esperan temperaturas de hasta 39 grados en su gran mayoría, solamente a excepción de la costa andaluza, como Almería o Málaga. Pese a ello, ni Motril, ni Algeciras se encuentran bajo ninguna alerta, con un clima más temperado gracias al efecto del mar.

El otro oasis se encuentra en el norte. Si hace unos días se hablaba del calor extremo en el litoral cantábrico, los valores ya han regresado a la normalidad y no se ha necesitado activar ninguna alerta más en el País Vasco, Asturias o la mayor parte de Galicia. En la comunidad gallega, no obstante, sí que se pone en marcha una alerta amarilla en la zona de Ourense, con temperaturas de hasta 36 grados.