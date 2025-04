¿Eres tú, infanta Sofía? El parecido viral de una tiktoker polaca con la hija pequeña de los Borbones

La Casa Real española ha sido noticia esta misma semana debido a la publicación de las fotografías de la primogénita de los reyes, la infanta Leonor, en bikini mientras disfrutaba de un día de receso en una playa de Uruguay.

Sin embargo, no es la única de las hermanas que ha sido noticia últimamente, aunque de forma involuntaria en alguno de los casos. Esta vez, por ejemplo, es la infanta Sofía la que se ha convertido en protagonista y ni siquiera por nada que haya hecho, o porque le hayan pillado por primera vez en ropa de baño, ni nada por el estilo, ni nada parecido.

Lo es por el parecido que tiene con ella una tiktoker polaca que ha suscitado numerosas comparativas en cada uno de sus vídeos desde que el resto de usuarios se percatara de la similitud entre las dos.

Su nombre es Liara Sofie (curioso apellido en este caso) y reside en Alemania, y en su vídeo más reciente, sin ir más lejos, el primer comentario que se lee es "Sofía", en una clara referencia al nombre de la hermana de Leonor.

En otro de los vídeos, otro usuario alucina con la similitud: "Madre mía, es increíble el parecido", resalta. En otra publicación los usuarios hacen broma y le dicen que si "algún día te cruzas con la princesa Sofía y hasta ella te confunde".

La joven cuenta con casi 100.000 seguidores en TikTok y en alguna ocasión ha hablado sobre su evidente parecido con la hija de Letizia y Felipe: "Chicos, no soy la infanta Sofía. Sí que me parezco un poco a ella, pero no soy ella", comentaba.

No obstante, no ha desaprovechado el interés suscitado y ha incluido algunos hashtags en referencia a la más pequeña de los Borbones, como #infantasofia #princessofspain e #infantasofiaofspain, además de usar canciones en español en muchos de sus videos.

Más allá del parecido, Liara centra su contenido en los típicos bailes con música viral en la red social china, algunos de ellos con millones de reproducciones.