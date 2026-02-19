La infancia de Mario Picazo: “Era muy tímido y en el colegio no lo pasé bien”

Mario Picazo es una de las figuras más conocidas de la meteorología en España. Durante décadas, lo hemos tenido de referencia como 'hombre del tiempo'. Pero lógicamente, Mario también tuvo infancia, una de la que ha hablado recientemente.

Mario Picazo recuerda una infancia no siempre sencilla

Puede que muchos no lo sepan, pero Mario Picazo creció en Castelldefels, muy cerca de la playa. El meteorólogo recuerda que por aquel entonces era una zona que todavía no estaba masificada, lo que le permitió crecer con tranquilidad y rodeado de naturaleza.

Por sorprendente que pueda parecer dada su condición de marcada figura televisiva, Mario confiesa que como niño era extremadamente tímido y reservado. De hecho, eso fue en parte lo que hizo que su etapa de estudiante no fuera una precisamente plácida.

El meteorólogo recuerda ciertas dificultades académicas, con suspensos incluso. Eso, sumado a su personalidad reservada, provocó que tuviera etapas de sentirse realmente inseguro. Pero no todo fue malo en ese entonces.

A causa de los momentos difíciles que tuvo que superar, Mario revela que desarrolló una parte más reflexiva y perseverante de su persona. Y es obvio que esos rasgos fueron en gran medida los que le acabaron llevando a convertirse en un profesional de éxito más que contrastado.

Dicho esto, nada de lo que logró Mario hubiera sido posible sin el apoyo de su familia. Este asegura que le ofreció un entorno de estabilidad y apoyo constante en los momentos más complicados, lo que hizo más fácil dejar atrás su timidez e inseguridades.

En última instancia, ese crecimiento rodeado de naturaleza acabó jugando un papel clave en su interés por la ciencia y, consecuentemente, el mundo de la meteorología. Su trabajo no es una casualidad, es el fruto de todas las etapas de su vida.

Mario Picazo es así un claro ejemplo de que unos comienzos complicados no deben necesariamente cerrar la puerta a grandes logros. Con el entorno adecuado y la actitud pertinente, se puede luchar para acabar logrando grandes cosas.