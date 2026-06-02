El inesperado salto de Grison en RTVE: de colaborador de 'La Revuelta' a presentar un nuevo programa

Marcos Martínez, conocido como Grison, se ha convertido en uno de los rostros más populares de 'La Revuelta'. El colaborador madrileño ha conquistado a los espectadores gracias a su particular sentido del humor y a su talento para el beatbox, ya que llegó a proclamarse campeón mundial del Boss Loopstation Contest.

Ahora, el artista afrontará un nuevo desafío profesional dentro de RTVE. El anuncio se produjo durante la emisión del pasado lunes de 'La Revuelta', cuando su ausencia al inicio del programa llamó la atención de David Broncano.

Tras varios minutos sin aparecer en pantalla, Grison sorprendió al público saliendo de su escondite en plató para desvelar que todo formaba parte de una promoción relacionada con su próximo proyecto televisivo: "¡Era para hacerte una promo!", bromeó.

Poco después confirmó que será el encargado de presentar 'El Escondite', un nuevo formato de entretenimiento que llegará próximamente a La 1.

Broncano recordó que Grison ya le había comentado tiempo atrás que participaría en un proyecto durante el verano. El colaborador dio algunas pistas sobre la dinámica del programa: "Bueno, no es un concurso, es un juego... bueno es un concurso un poco, David. Esconderse, buscar, buscar, esconderse es de lo que va el juego".

'El Escondite' es la adaptación española de 'The House of Hide and Seek', un exitoso formato internacional basado en el clásico juego de esconderse.

Los participantes deberán superar diferentes pruebas antes de ocultarse en una gigantesca casa repleta de habitaciones, pasadizos y escondites secretos mientras otro concursante intenta encontrarlos.

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A pesar de que el proyecto se grabará en un plató ubicado en Países Bajo, con este proyecto, Grison amplía su trayectoria televisiva sin abandonar su papel en 'La Revuelta'.