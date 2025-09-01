Inesperado movimiento en TVE: 'Informe Semanal' renueva una temporada más sin su histórica presentadora

'Informe semanal' es un programa que se emite cada sábado por la noche desde marzo de 1973 de forma inniterrumpida. Es el segundo programa más veterano de la televisión, después del Telediario, y uno de los espacios informativos referentes en España. Sin embargo, llevamos varias temporadas con rumores acerca de una posible cancelación.

De momento, seguiremos contando con 'Informe semanal' al menos una temporada más porque RTVE ha hecho oficial la continuidad del programa, que seguirá emitiéndose todos los sábados a las 21.30 horas exceptuando que haya algún evento especial.

Sin embargo, esta renovación ha llamado la atención por una razón muy diferente: Lara Siscar, su presentadora actual, se despide sin previo aviso de la audiencia.

Una temporada más de 'Informe Semanal', con cambio de presentadora

"Pues así despedimos al programa de hoy y permítanme que aproveche para dar la bienvenida a una nueva etapa que está a punto de empezar. Ha sido un honor formar parte de un programa histórico con una audiencia exigente", destaca la periodista en el último programa emitido por TVE.

El cambio de presentador se producirá sin un 'parón', puesto que este próximo sábado 6 de septiembre de 2025 se volverá a emitir 'Informe Semanal' con normalidad, aunque de momento no sabemos qué presentador sustituirá a Laura Siscar en la conducción del espacio.

"El equipo de Informe Semanal también quiere agradecer a Laura Siscar por poner cara, voz y alma al programa. Muchos especiales recorridos", escriben desde la cuenta oficial del programa.

Se desconoce cuáles son esos nuevos proyectos de Siscar, aunque probablemente continúe ligada a RTVE como lo ha estado durante estos últimos años. También puede ocurrir que la periodista cambie de cadena, aunque nada de esto está confirmado.