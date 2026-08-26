El inesperado giro de Silvia Bronchalo con su hijo Daniel Sancho: "No puedo más. No me dejo manipular"

Daniel Sancho asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta el 4 de agosto de 2023 en Tailandia, un crimen por el que fue condenado a cadena perpetua en agosto de 2024. Desde entonces, el joven permanece en prisión, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su defensa.

Ahora, tres años después del suceso, la situación del cocinero vuelve a estar en el foco, esta vez por el distanciamiento con su madre. Durante todo este tiempo, Silvia Bronchalo había estado muy pendiente de su hijo, viajó en varias ocasiones a Tailandia para visitarlo, estuvo presente durante el juicio y también le ayudó económicamente mientras permanecía encarcelado.

Daniel Sancho, después de ser detenido. / EFE

Sin embargo, en los últimos meses todo ha cambiado y la actriz ha decidido apartarse de su situación, después de sentirse cada vez más alejada de las decisiones relacionadas con su hijo. La mujer ha confirmado que lleva varios meses sin mantener ningún tipo de relación con Daniel y que, por ahora, no tiene intención de retomar el contacto.

Así lo ha explicado al periodista Kike Calleja, que contó en 'Fiesta' que había hablado directamente con ella: "No tengo relación con mi hijo desde hace unos meses porque no me dejo manipular".

La madre de Sancho también ha reconocido que ya no está al tanto de cómo avanza el proceso de su hijo, ya que ha preferido desvincularse por completo de todo lo relacionado con su situación: "Nadie me ha informado de cómo está el proceso de mi hijo. He decidido desentenderme de todo porque no puedo más".

Silvia Bronchalo vuelve a visitar a Daniel Sancho en la cárcel. / EFE

Pese a haber cortado la relación, Bronchalo ha querido dejar claro que sigue queriendo lo mejor para Daniel, aunque ha decidido no participar en las decisiones que afectan a su hijo ni mantenerse informada sobre su situación: "Quiero lo mejor para él".

El distanciamiento se produce después de meses de tensión familiar, especialmente por los problemas entre Silvia y Rodolfo Sancho. La situación terminó afectando también a Daniel, que habría pedido a su madre que retirase las acciones legales que había emprendido contra su padre.

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Rodolfo fue finalmente absuelto y Silvia ha aclarado ahora que no mantiene ningún procedimiento legal activo contra él, y que tampoco tiene relación con su hijo.