El inesperado giro de Rosa Peral nueve años después del crimen de la Guardia Urbana: se gradúa en Derecho y quiere ser abogada

El crimen de la Guardia Urbana sigue generando novedades nueve años después del asesinato de Pedro Rodríguez. Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el homicidio de quien era su pareja, ha dado un nuevo giro a su vida entre rejas tras graduarse en Derecho, una información que ha conocido en exclusiva laSexta.

Según ha desvelado José Luis Torá, la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona quiere reinventarse y está interesada en colegiarse como abogada para poder ejercer la profesión desde el interior de la prisión.

Sin embargo, esta posibilidad no parece sencilla debido a los requisitos que establece la normativa. Según ha señalado la abogada Beatriz de Vicente en 'Más Vale Tarde', el Estatuto de la Abogacía establece entre sus requisitos "no tener antecedentes penales", algo que en estos momentos impediría a la mujer ejercer como letrada.

Rosa Peral. / EFE

De Vicente ha explicado que, teniendo en cuenta su condena, podría llegar a ejercer cuando hayan pasado unos diez años desde el cumplimiento de la pena: "Si tengo en cuenta que la condenaron en 2017 y que nació en 1983, pues calculo que en torno a diez años pasados del cumplimiento de la condena podría ejercer. Tendría unos 69-70 años (...) Tú te puedes graduar en Derecho, pero no puedes tener el despachito en Soto del Real".

A pesar de que actualmente no pueda ejercer como abogada, la letrada considera que los conocimientos adquiridos por Peral pueden abrirle otras posibilidades dentro de prisión: "Aunque no pueda ejercer, sí podrá buscarse la vida", refiriéndose a la posibilidad de que pueda asesorar a otros internos en cuestiones relacionadas con los permisos penitenciarios a través de algún contacto externo que sí ejerza la profesión.

Rosa Peral / EFE

Desde que ingresó en prisión en 2017, Peral ha pasado por hasta seis cárceles diferentes debido a distintos episodios durante su estancia entre rejas, entre ellos problemas con funcionarios, un expediente después de que se localizara un teléfono móvil y un supuesto intento de agresión a una funcionaria.

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Actualmente, la exagente se encuentra en Brians I, después de haber sido trasladada desde Mas d'Enric. Según fuentes penitenciarias citadas por laSexta, su situación en el centro es ahora diferente, ya que está "muy integrada" y es "muy respetada", además de trabajar como economatera, aunque las mismas fuentes apuntan que no se relaciona demasiado con el resto de internas.