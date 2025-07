La inesperada reacción de Samantha Hudson al caer en una cámara oculta: "Estás como muy desequilibrada"

Las 'cámaras ocultas' vuelven a ser virales gracias a Jenni Alcolado, la 'tiktoker' que ha revivido el formato gastando bromas a algunos personajes públicos. Su última víctima: Samantha Hudson, a quien hizo pasar una de las situaciones más vergonzosas que puedas imaginar.

Una de las características que más llaman la atención de los vídeos de Alcolado es que ella misma es una de las principales 'actrices' dentro de la broma, haciéndose pasar por diferentes personajes, cada cual más estrambótico que el anterior.

Su primera cámara oculta fue a Carmen Lomana. La colaboradora de televisión tuvo que enfrentarse a la desagradable trabajadora de un salón de uñas que, en realidad, se trataba de Jenni Alcolado. Una broma que dejó varias frases célebres por parte de Lomana, como cuando llamó "Terminator" a la supuesta dependienta, que no tenía ningún cuidado tratando las uñas de sus clientas.

La broma a Samantha

Ahora la protagonista ha sido Samantha Hudson y su divertida reacción ha cautivado a todos sus seguidores. La broma a esta celebridad se llevó a cabo durante la que iba a ser una apacible cena con una amiga suya. Pero pronto llegó el 'show' de una camarera novata y maleducada.

Por supuesto, la mesera no era ni más ni menos que Jenni Alcolado en otra de sus actuaciones: tropiezos, vasos rotos, platos equivocados y un sinfín de exageraciones que pusieron a Hudson contra la espada y la pared. Pero esta, con un tono divertido y una tranquilidad admirables, parecía no darle demasiada importancia al desastre.

La reacción de Hudson: "¡La quiero un montón!"

Mientras tanto, Alcolado ponía todos sus esfuerzos en intentar sacar la de quicio. Trajo una ensaladilla que no habían pedido y les suplicó que la comieran. Samantha, entre risas, le confesó: "es que es lo que más detesto del mundo", refiriéndose al atún, uno de los ingredientes principales.

Pero la falsa camarera no se rendía y se atrevió a comerse una de las tapas de las clientas delante de sus caras. Lejos de suponer una ofensa para Hudson, esta no pudo aguantar la carcajada: "Yo me meo contigo, eres increíble". "¡La quiero un montón!" o "¡Me encanta esta tía!" fueron algunos de los comentarios que exclamaba cuando la desastrosa mesera desaparecía tras la puerta.

La guinda del pastel llegó cuando Jenni Alcolado hizo el intento de robarle el bolso a Samantha. Esta se limitó a perseguirla para evitarlo, pero sin dejar de tomárselo con humor: "Estás como muy desequilibrada. Te quiero tanto", le confesó con una sonrisa tras recuperar sus pertenencias.