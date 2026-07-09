La inesperada protagonista de la entrevista de Shakira en 'La Revuelta': "Te vas a hacer famosa en España"

Shakira volvió a demostrar una vez más su naturalidad ante las cámaras durante su paso por 'La Revuelta', aunque esta vez el momento más comentado de la entrevista no tuvo relación con su música ni con los doce conciertos que va a ofrecer en Madrid antes de terminar el verano.

En esta ocasión, la colombiana ha sido noticia por una inesperada aparición que terminó conquistando a los espectadores del programa de David Broncano.

Quien viese la entrevista ayer, la artista conectó en directo desde Boston con el presentador para hablar del tramo final de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' y de la residencia que protagonizará en Madrid.

Durante la conversación, explicó que está preparando un espectáculo pensado en exclusiva para la ciudad española, con un montaje que será imposible de trasladar de una ciudad a otra.

"Quise hacer algo muy especial para mis fans", aseguró la artista, que incluso adelantó que probablemente será el mayor espectáculo que haya presentado nunca en España.

Sin embargo, cuando la entrevista transcurría con normalidad, un pequeño contratiempo técnico cambió por completo el tono de la conversación. En plena conexión apareció una mujer agachada detrás de Shakira intentando solucionar el problema sin que se notase mucho su presencia ante las cámaras.

La escena provocó las risas inmediatas de David Broncano y del público, quienes trataban de averiguar quién era aquella persona que cruzaba discretamente el plano. Shakira lo notó y no dudó en presentarla:

"Es Diana, mi asistente", explicó entre risas antes de dirigirse a ella directamente con una frase que desató todavía más carcajadas: "te vas a hacer famosa en España".

Como imaginarás, el comentario transformó a Diana en una de las protagonistas inesperadas de la noche. En apenas unos minutos, el fragmento comenzó a circular por redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la cercanía y el sentido del humor de la cantante, aunque haya protagonizado algunos de los momentos más polémicos de la prensa del corazón de los últimos años.