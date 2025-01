La inesperada confesión de Lolita que te dejará helado: "Fue un palo muy duro"

Lolita Flores concedió una emocionante entrevista en el último programa de 'Lo de Évole', pero parece que aún le queda cuerda porque ahora ha hablado con la revista Lecturas y ha realizado una confesión inesperada que a muchos les ha dejado congelados: "mi hija me salvó del alcohol y las drogas con 8 años", revela la hija de Lola Flores en esta entrevista que acaba de ser publicada tanto en la versión digital como física de la publicación.

En un primer momento, Lolita Flores confiesa que la muerte de su madre no es que le libere a ella, "libera a la gente. Yo hubiera dado cualquier cosa para que mi madre siguiera viva", asegura la intérprete. Y es que hay que recordar que su hermano y su madre murieron con tan solo 14 días de diferencia: "fue un palo muy gordo que encogió el corazón a España. Cuando murió mi hermano, iba todos los días al cementerio".

Si bien después de este doble golpe España se sorprendía de la actitud entera de Lolita Flores, esta asegura que "fue un año y medio de locura absoluta en mi interior, en el que bebía, tomaba coca, me acostaba a las tantas, me ponía los discos de Moncho, me ponía la botella de whisky, me ponía una caja de clínex, y me ponía a escribir y a llorar".

Lo que pocos saben es que fue su hija Elena Furiase la que le salvó con tan solo 8 años: "llamó a mi hermana y le dijo: 'tía, veo a mi madre regular, no la veo bien'". Y fue su hermana la que le convenció para retomar el buen camino.