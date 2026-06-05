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Inés García responde a las críticas por su relación con Lamine Yamal
La creadora de contenido se sinceró sobre cómo se encuentra, tanto a nivel personal como profesional
Es una de las parejas más mediáticas del momento y no es la formada por Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y Ester Expósito, sino la de Lamine Yamal con Inés García, creadora de contenido. El futbolista de Rocafonda vuelve a creer en el amor después de la sonada ruptura con Nicki Nicole.
Al principio, era un rumor a voces, pero el propio jugador del FC Barcelona presentó a la sevillana como su pareja formal en la celebración del equipo tras ganar La Liga y la Supercopa de España, que se celebró en el Casanova Beach Club de Castelldefels. Días después, no se quisieron perder el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, donde se lo pasaron en grande cantando las canciones más populares del cantante puertorriqueño.
Antes de salir con el '10' del Barça, Inés era una completa desconocida para muchos, pero desde que salió a la luz su romance con el futbolista, la sevillana está en el punto de mira. Una de las polémicas que surgió en redes es que circulaba el rumor de que había dejado su pareja para salir con Lamine Yamal, algo que ella misma quiso desmentir a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 320 mil seguidores.
Ayer, la creadora de contenido atendió a los medios de comunicación en un evento y no dudó en responder a las cuestiones de los periodistas presentes. En primer lugar, afirmó que se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional.
No obstante, la influencer recibe muchas críticas por estar manteniendo una relación con el atacante del conjunto azulgrana. "Indirectamente, aunque no quieras ver, te hacen que veas", reconoció.
"Mi trabajo era este antes, lo es ahora y espero que lo siga siendo. Voy a trabajar para que sea así y ya está, no puedo decir mucho más porque estoy súper feliz", expuso la creadora de contenido.
Uno de los problemas que consideró es que la gente está muy aburrida, algo que "hace mucho", pero ella sigue centrada en su vida: "Ni leo ni quiero ver las críticas, estoy muy tranquila".
Sobre el reto que afronta Lamine Yamal con la selección española en su camino hacia la segunda estrella, Inés desveló que "estaré igual que vosotros, apoyando a España". No sería descabellado que la influencer viajase hasta Estados Unidos para ver algunos de los encuentros del Mundial y apoyar a su pareja.
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