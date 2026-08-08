Inés García desvela el motivo por el que no está con Lamine Yamal en Colombia: "Tengo malas noticias"

Lamine Yamal ya está en la recta final de sus vacaciones de verano, debido a que el 12 de agosto está citado para que vuelva a la disciplina del FC Barcelona. El de Rocafonda está viviendo uno de sus mejores veranos, especialmente después de conquistar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium.

El '10' del FC Barcelona ha estado en Ibiza con Ferran Torres, Marcos Llorente y otros compañeros de La Roja, en la costa de Saint-Tropez con su pareja, Inés García, y el pasado jueves se le vio en Medellín, donde asistió a un concierto de Ryan Castro.

No obstante, la creadora de contenido sevillana, que cuenta con más de 4,3 millones de seguidores, no acudió a Colombia, algo que desató muchos rumores en redes sociales, concretamente en X. Además, días previos, Inés publicó una historia a través de Instagram, donde decía: "Tengo tantas malas noticias esta semana que no sé ni qué contaros".

Ayer, la influencer desveló el motivo por el que no acudió al concierto de Ryan Castro en Medellín. En primer lugar, anunció que está pasando unos días complicados, debido a que se está haciendo varios análisis. "Jamás he tenido fobia a las agujas, lo de hoy ha sido horrible, pero al levantarme me he empezado a marear, he liado una", comentó.

Quiso dejar claro que "nunca me había pasado". "Han llamado al médico para ponerme suero y los celadores han venido a sentarme. A los 20 minutos ya me dolía el brazo y he dicho que me iba", reconoció a sus seguidores.

El motivo de las pruebas y por el que no está en Colombia es por una infección de orina: "Siempre he tenido muchísimas... que no son cistitis".

Inés García, en el Mundial 2026 / SPORT

"Hace dos años me hice un estudio supercompleto y me dijeron que no tenía nada y ahora me estoy haciendo cosas porque no se puede ya", comentó preocupada.

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En sus últimas pruebas, Inés reconoció que "me han detectado que tengo el riñón como hinchado, tengo una infección en la vejiga. De tantas infecciones, mis riñones y mi vejiga no aguantan más. Tengo que estar tres meses con un tratamiento a ver qué tal va y me tienen que mirar de dónde viene y cómo me puedo curar, ya que no es ninguna tontería".