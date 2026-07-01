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Inés García desvela cómo conoció a Lamine Yamal: "Llevamos mucho más tiempo del que os imagináis"
La influencer sevillana compartió un vídeo en el que confiesa cómo surgió su historia de amor con el '10' del FC Barcelona
Lamine Yamal e Inés García están completamente enamorados. La pareja no deja de compartir mensajes públicos en redes sociales demostrando el amor que se tienen. La última muestra llegó cuando la influencer sevillana publicó un vídeo en el que revela cómo se conocieron realmente.
Actualmente, la creadora de contenido se encuentra en Estados Unidos para apoyar al '19' de la selección española en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Austria. Aprovechando un momento de descanso, Inés contó cómo surgió la chispa del amor entre ambos. "Os voy a contar cómo conocí a mi novio", empezó diciendo.
Al instante, quiso dejar claro que no es la típica historia de amor: "Seguramente os esperéis una historia de amor perfecta y loca... que lo vi en una tienda, que se supone que es lo que ha pasado, pero no es la verdad. Dicen que yo eso lo dije, pero yo nunca he hablado de mi novio en público".
La influencer sevillana reconoció que conoció al '10' del FC Barcelona por redes sociales: "Me encantaría contaros una historia de amor digna de una película, pero nos conocimos por redes sociales". En ese instante, desveló que "llevamos mucho más tiempo del que os imagináis".
"A mí me empezaron a relacionar con él cuando nos fuimos a Grecia, aunque ya nos conocíamos desde unas semanas antes. En realidad, yo conozco a Lamine desde bastante antes de eso. A ver, tampoco desde hace tres años, pero sí desde unos meses antes, y hasta el día de hoy", destapó.
La creadora de contenido no dudó en afirmar que "estoy disfrutando de esta experiencia de acompañarlo en el Mundial junto a mi amiga, su familia y sus amigos".
Además, no tiene ninguna duda de que España "va a ganar el Mundial". Uno de sus deseos es celebrar su cumpleaños en Estados Unidos, ya que eso significaría que la selección española seguiría compitiendo en el torneo.
"La relación no ha sido muy rápida, sino que ha ido despacio. Nos hemos ido conociendo poco a poco y estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos", concluyó.
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