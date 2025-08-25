La inédita opinión de Miguel Bosé sobre los incendios: "Son los de siempre"

El mes de agosto está siendo marcado por los incendios que están afectando a las localidades de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, provocados tanto por las altas temperaturas como por la acción de pirómanos o personas negligentes con el medio ambiente.

En consecuencia de la problemática, muchas celebridades han querido compartir su punto de vista sobre lo qué está sucediendo en España. El último en hacerlo ha sido el cantante Miguel Bosé a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram. Aparte, no es la primera vez que comparte su opinión sobre lo que ocurre en la actualidad del país.

Alejado de los escenarios, Bosé es conocido por sus polémicas opiniones contra el Coronavirus, las vacunas o las muertes causadas por la DANA, entre otros temas.

El intérprete de 'Te amaré' empezó admitiendo que "no sé por dónde empezar", debido a que "no encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantos miles personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios que han asolado y siguen asolando nuestro país, España".

El artista no dudó en decir que todos "sabemos bien, quiénes son los criminales responsables". No obstante, el artista quiso recordar a todos sus seguidores que no es la primera vez que ocurren estos hechos en la península ibérica.

"Lo sabemos muy bien, son los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de la DANA, apagones, volcanes, violencia callejera y que solo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo", comentó.

El cantante tiene claro lo que él haría: "Llevar ante la Justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono". Además, exigió "recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza" para "un proyecto de país que dignifique a todos".

Bosé acabó diciendo que "esto no puede seguir así un día más. A Dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables".