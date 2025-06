La inédita opinión de Iñaki Urdangarin sobre Catalunya: "He vivido 40 años"

Iñaki Urdangarin está de vuelta. Tras cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión por su implicación en el 'Caso Nóos', Urdangarin ha concedido una entrevista a 'La Vanguardia', en la que ha tratado muchos aspectos de su vida actual.

El exjugador de balonmano contrajo matrimonio en 1997 con la infanta Cristina, pero en 2022 se vio envuelto en un escándalo tras filtrarse imágenes exclusivas que sugerían una infidelidad con Ainhoa Armentia. Ante esta situación, la hija del rey Juan Carlos I decidió poner fin a su relación.

Actualmente, está viviendo con su actual pareja en Vitoria, aunque acude constantemente a Catalunya, ya que todavía vive su hijo Pablo. Fuera del territorio catalán, ha conseguido estar aún más alejado del foco mediático.

En la entrevista, Urdangarin ha evitado abordar temas personales, especialmente en lo referente a su relación sentimental actual y al divorcio de la infanta Cristina.

No obstante, ha hablado sobre cómo es su nueva vida en Vitoria después de la cárcel: "Tras salir de prisión me afinqué en Vitoria, por el tercer grado, porque tenía que tener un trabajo y fue un punto de arranque".

Sobre Catalunya, el exjugador de balonmano solo tiene palabras de agradecimiento: "He vivido 40 años en Catalunya, he tenido cuatro hijos en Catalunya y la mayor parte de mis amigos y mi familia están en Catalunya".

Su nueva vida la define como "muy rutinaria", pero que al mismo tiempo la está disfrutando al máximo, ya que se ha vuelto a encontrar con su pasado. Una de las cosas que más está disfrutando es de la tranquilidad.

"Me he vuelto a reencontrar con cosas de la sencillez, que después de todas las etapas de mi vida es lo que más me apetece, volver a encontrarme con amigos del colegio", ha señalado a 'La Vanguardia'.