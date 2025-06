La inédita opinión de Carmen Machi sobre 'Ocho apellidos vascos'

'Ocho apellidos vascos' no dejó a nadie indiferente. Es la película española más taquillera de la historia, con una recaudación de más de 56 millones de euros. Gracias al éxito, se pudo continuar la saga con 'Ocho apellidos catalanes' y 'Ocho apellidos marroquís'.

La obra cinematográfica dirigida por Emilio Martínez-Lázaro y protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi trata de un sevillano que, sin haber salido nunca de Andalucía, se enamora de una joven vasca.

En una entrevista para la revista de cine 'Fotogramas', Carmen Machi reveló que la peor interpretación suya fue en 'Ocho apellidos vascos', interpretando a Merche, una mujer extremeña que vive en el País Vasco y se convierte en el apoyo fundamental de Rafa para conquistar a Amaia.

La actriz no tuvo dudas en responder, pero no solo es una opinión suya, ya que fue de "todos los actores". Por este motivo, la intérprete comentó que nunca se sabe si va a funcionar o no un proyecto: "Fíijate en lo que se convirtió la película".

"Yo me acuerdo que no había 'premiere' y era un visionado que nos hicieron en un cine a los cuatro actores a Emilio, el director, los productores, así...", empezó explicando.

Sin embargo, el resultado no fue como ellos pensaban: "Cuando termina, nos miramos todos. No nos hacía ninguna gracia ni nada". Además, llegaron a la reflexión que "menos mal que esto no lo va a ver nadie".

La actriz reveló que todo eran comentarios negativos, aunque se dieron cuenta de que lo estaban petando tres días después del estreno en cines: "Me empezaron a entrar mensajes".

Machi admitió en la revista 'Fotogramas' que "luego yo a veces me metía en el cine para verla con gente, porque aquello era... una fiesta".