La inédita opinión de Anne Igartiburu sobre el último escándalo de Iker Casillas

Iker Casillas está dando mucho de qué hablar tras su último escándalo amoroso con Juliana Pantoja. Según el programa 'TardeAR', la relación empezó de manera virtual, pero luego tuvieron distintas citas. Además, la semana pasada estuvieron juntos en Colombia disfrutando del verano.

Después de todo el revuelo generado, el de Móstoles decidió salir públicamente a desmentir la relación con Pantoja. El ex del Real Madrid señaló en 'TardeAR' que "no quiero ser parte de todo esto ni de la farándula. ¡Os pido que me dejéis en paz!". Aparte, dejó claro que "estoy soltero" y "hago lo que me da la gana".

Sobre su viaje a Colombia, destapó que "si me voy de viaje... me iré con amigos y amigas, porque lo que no voy a hacer es irme con cuatro mapaches y seis koalas". El deportista sentenció diciendo que "me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna".

La posible relación entre ambos se ha convertido en el tema central de los programas del corazón. Por ejemplo, en el programa 'D Corazón', presentado por Anne Igartiburu, se debatió sobre la veracidad de esta información.

No obstante, Igartiburu dejó a toda la audiencia boquiabierta tras señalar que "igual me decís algo, pero Iker ya ha dicho que es un chico soltero y que puede hacer lo que le dé la gana".

Aparte, el programa contactó con Elisa Hernández, 'amiga' de Casillas, y Pantoja. La primera de ellas declaró que "he visto todas las cosas con Juliana Pantoja y sé que es verdad lo que dice la chica". También, no dudó en decir que "ha estado con las dos haciendo lo que le ha dado la gana".

Tras escuchar las declaraciones, la presentadora reveló que "a Iker no le gusta nada ser protagonista. Recordemos su versión. Él está soltero. Es libre, puede hacer lo que le da la gana".

Por último, entiende la posición de Casillas, ya que "estas muchachas van contando y van contando... entiendo que se enfade".