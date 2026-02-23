El INE confirma el nombre de niña que más crece en España: este es su poderoso significado

Elegir el nombre de un bebé es una decisión muy difícil, sobre todo por lo importante que será para el pequeño o la pequeña: le marcará para siempre y le acompañará en todas y cada una de sus etapas vitales.

Y en España, se puede decir que hay un nombre que destaca por encima del resto: Sofía se ha convertido en el nombre de niña que más gusta a sus padres y uno de esos nombres que no deja de aumentar su presencia en el país.

Sofía, ¿el nombre de niña más popular en 2026?

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, 3.324 niñas fueron inscritas con este nombre, situándolo en el primer puesto del ranking nacional. Desbanca así a Lucía, que durante años ocupó la primera posición.

Pero, ¿qué tiene de especial Sofía y por qué parece haberse puesto de moda entre los padres? Sofía procede del griego antiguo 'sophia' y significa 'sabiduría' o 'mujer sabia'. Es un nombre corto, fácil de pronunciar en distintos idiomas y con una sonoridad dulce, de ahí su éxito en un contexto cada vez más internacional.

Además, cuenta con una fuerte tradición histórica y monárquica. En España, es inevitable no pensar en la Reina Sofía o en la Infanta Sofía, pero también ha sido muy habitual en otras casas reales europeas a lo largo de los siglos.

Otro detalle muy interesante y que suma puntos es su festividad: el santo de Sofía se celebra el 30 de septiembre en honor a una mártir cristiana del Imperio Romano, quizás uno de los motivos menos comunes para llamar a una pequeña Sofía.

Se puede decir que Sofía es un nombre clásico, pero moderno; tradicional, pero internacional. Un nombre que reúne todos los ingredientes que buscan muchos padres: significado profundo, elegancia y un sonido que nunca pase de moda.