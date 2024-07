La indiscreta pregunta que ha dejado boquiabierta a una soltera de 'First Dates': "¿Tienes deudas?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Teresa (59 años) y Luis (63). Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen diferencias. La comensal le ha explicado que pertenece a un grupo que se llama 'Los Rocieros', y Luis le ha preguntado si es católica: "¿Muy católica? (...) Me ha dado un susto. Una persona muy católica me echa para atrás".

El soltero considera que es algo "fundamental" saber si su cita tiene deudas, algo que ha chocado a Teresa: "¿Perdón? Sí que tengo deudas, tengo una hipoteca (...) Eso me ha parecido muy heavy". Luis lo ha tenido muy claro: "Ostia p***, qué complicado me lo pones. ¿Te queda mucho por pagarla?".

Tras esto, la comensal ha querido aclarar que vive bien: "He dicho que tengo una hipoteca, pero te aseguro que vivir, vivo muy bien (...) A lo mejor piensa que por tener la vida resuelta pueda resultar más interesante. La gente que va tan subida no me interesa".

Luis ha explicado que él no quiere ser "un pagafantas" y Teresa ha asegurado que eso le ha sentado mal: "Para mí eso es una ofensa. Yo quiero a alguien que viva conmigo, no alguien que pague mis caprichos".

En la decisión final, la soltera ha declarado que no le ha gustado la cita: "Ha habido cosas que no me encajan como cuando me has preguntado el tema de las deudas o de la religión, me ha descompuesto". Tras esto, Luis ha comentado que le ha sorprendido: "Estaba convencido de que iba por el buen camino. Los argumentos que me dan me sorprenden".