La indirecta de Pablo Motos a Broncano en 'El Hormiguero': "No te preocupes que..."

El Homiguero' marcó un antes y un después en la televisión española, pero también a nivel internacional. El programa de Atresmedia es un talk show televisivo que se estrenó en 2006, y desde esa fecha sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. Aunque no todo es eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe de lunes a jueves (actores, cantantes, políticos...), también hay un pequeño espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón, Plex o Lola Lolita, entre otros.

El programa ha acogido hoy a la presentadora de televisión Paz Padilla para mantener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tratar distintos temas, entre ellos conocer más sobre su vida privada y cómo vivió el fallecimiento de su hermano, Luis. Además, ha explicado algunos detalles sobre su espectáculo “El humor de mi vida”, que está basado en su libro homónimo.

En un momento de la entrevista, el presentador de 'El Hormiguero' ha invitado a la hija de Paz Padilla, Anna, a sentarse con ellos, ya que estaban hablando sobre ella. Antes, Motos le ha pedido permiso a la invitada. "Sí, yo estoy muy orgullosa de mi bebé, pero que sea algo rápido", ha comentado la gaditana.

Al sentarse en la mesa, la hija de la presentadora de televisión ha recordado la última vez que acudió a 'El Hormiguero' y fue en la visita de David Broncano: "Pensé que iba a ser algo muy especial y no me lo quería perder". Motos, alucinado, le ha cuestionado: "¿Viniste a ver a Broncano a El Hormiguero?". La gaditana ha desvelado que "estaba muy pesada con que quería ver a Broncano, que quería verlo...".

En ese instante, la extrabajadora de Mediaset ha confesado que quiere ir a 'La Revuelta': "Y cuéntale cuántas veces les has dicho tú al Broncano que quiero ir a su programa. Y nunca me ha llevado, ahí lo dejo". Entre bromas, Motos no ha dudado en contestarle con una indirecta. "No te preocupes que mañana lo comenta", ha zanjado.