La indirecta de Aurah Ruiz a Luis García tras el golazo de Jesé Rodríguez

La carrera de Jesé dio un giro brusco el 18 de marzo de 2014, cuando sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido de Champions League frente al Schalke 04. Aquella grave lesión frenó en seco la proyección de uno de los talentos más prometedores del fútbol español.

Sin embargo, lejos de rendirse, el delantero supo reinventarse. Tras vestir las camisetas del Real Madrid, PSG, Sporting de Lisboa y Real Betis, entre otros clubes, Jesé ahora está viviendo una segunda juventud en la UD Las Palmas.

Este verano, el exjugador del Real Madrid llegó a Las Palmas tras quedar libre del Johor de Malasia, firmando un contrato hasta el 30 de junio de 2026. Además, el futbolista aceptó fichar cobrando el salario mínimo.

No obstante, la afición de Las Palmas no recibió de la mejor manera al jugador, ya que consideraban que había mejores opciones en el mercado.

El atacante comenzó la temporada fuera de los planes de Luis García, exentrenador del Espanyol, pero con el paso de las jornadas ha sabido ganarse un puesto en el once inicial. Tras varios encuentros sin ver portería, abrió la lata el 20 de diciembre de 2025 con un doblete frente a la Cultural Leonesa, un punto de inflexión en su rendimiento.

Jesé Rodríguez remata rodeado de defensores del Mirandés. / LOF

Desde entonces, el delantero se ha consolidado como titular y acumula ya cinco goles y una asistencia. Su último tanto 'in-extremis' ante el Mirandés resultó decisivo para evitar que se agravara la crisis de Las Palmas, que encadena seis partidos sin conocer la victoria.

La pareja de Jesé, Aurah Ruiz, mandó un mensaje lleno de intenciones al técnico de Las Palmas a través de sus redes sociales: "Demostrando que te mereces los 90 munutos, Bravo bebé". Ya que contra el Racing de Santander y el Córdoba no salió de titular. Un dardo en toda regla a Luis Garcia.

Las Palmas cerrará la jornada 26 en puestos de play-off y afrontará un compromiso determinante la próxima semana ante el líder de LaLiga Hypermotion, el CD Castellón.